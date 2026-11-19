Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează acuzații dure la adresa USR și PNL, după depunerea unei moțiuni simple împotriva sa.

Oficialul susține că demersul parlamentar ar avea la bază măsurile de control și reformă pe care le-a inițiat în sistemul sanitar, de la verificarea serviciilor medicale decontate de stat până la auditarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Într-un mesaj public, ministrul a prezentat o serie de măsuri despre care susține că au provocat nemulțumiri și care ar explica, în opinia sa, inițiativa parlamentarilor împotriva sa.

”Hai să vă spun de ce a depus USR moțiune simplă împotriva mea. De la preluarea mandatului, acum câteva săptămâni, am dispus o serie de măsuri care au început să deranjeze. Vă dau doar câteva exemple: Am demarat unul dintre cele mai ample controale în ambulatoriile publice și private acolo unde aveam informații și suspiciuni că se decontează servicii medicale fictive.

Am demarat primul audit real la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a vedea cum au fost alocate resursele în acest an și cum a fost generată cea mai mare criză financiară din sistemul de sănătate.

O altă măsură care a deranjat mult de tot a fost demararea, la nivel național, a Inspecției Sanitare de Stat, care verifică bucătăriile spitalelor și modul în care este preparată și servită mâncarea pacienților în spitale, inclusiv la firmele private de catering”, a spus ministrul Sănătății într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Rogobete: ”Anumite companii micuțe, dar profitabile, distribuitori de medicamente, se simt lezați”

Rogobete susține că a intervenit și în componența unor comisii de specialitate din Ministerul Sănătății, după ce tineri medici ar fi fost nevoiți să aștepte până la șase luni pentru recunoașterea studiilor sau eliberarea diplomelor de medic specialist.

”Tot în această perioadă am schimbat ferm, cu echilibru și cu calm comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății acolo unde tinerii specialiști care aveau nevoie de recunoașterea studiilor sau de diplomele de medic specialist așteptau și până la 6 luni ca unii membri, unii domni profesori din aceste comisii să le răspundă. Am pus în transparență decizională o propunere legislativă care modifică modul de conducere a unor instituții din domeniul sănătății, acolo unde aveam directori pe viață. Am introdus mandate de 4 ani, concursuri și indicatori de performanță.

Am propus un nou mecanism de tarifare și de evaluare a medicamentelor care intră în lista de compensate. Deranj mare și aici! Sigur că anumite companii micuțe, dar profitabile, distribuitori de medicamente, se simt lezați de această nouă modificare.

Și mai grav decât atât, am dispus controale serioase în județele unde, ce să vedeți, la doar o săptămână de la numirea noului președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate de către fosta conducere PNL, brusc s-au semnat contracte de finanțare cu clinici private, deși în acele județe există spitale nou construite sau reabilitate cu bani europeni. O fi coincidență? N-o fi? Rămâne de văzut!”, a mai spus Alexandru Rogobete.

”Voi merge înainte cu aceeași determinare”

Referitor la moțiunea simplă, Rogobete susține că documentul conține afirmații false, pe care intenționează să le combată în plenul Parlamentului.

”Am citit moțiunea depusă în Parlament de către USR-PNL împotriva mea. Ce pot să spun? Afirmații mincinoase pe care le voi explica cu calm, cu echilibru, miercuri în plenul Parlamentului. Un lucru știu sigur: nu mă intimidează o moțiune cu caracter pur politic împotriva mea! Voi merge înainte cu aceeași determinare, cu aceeași fermitate de a face lucrurile transparent, de a arăta nedreptățile și chestiunile care nu funcționează în sistemul de sănătate și pentru a le corecta pentru oameni, pentru pacienți, nu pentru clasa politică, nu pentru industria medicală susținută politic din partea USR”, a încheiat ministrul.