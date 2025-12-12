Prima pagină » Știri externe » SUA impun noi sancțiuni Venezuelei după confiscarea petrolierului Skipper. Alte șase nave sancționate. Maduro: „Era pirateriei navale în Caraibe”

SUA impun noi sancțiuni Venezuelei după confiscarea petrolierului Skipper. Alte șase nave sancționate. Maduro: „Era pirateriei navale în Caraibe”

Mihai Tănase
12 dec. 2025, 09:35, Știri externe
SUA impun noi sancțiuni Venezuelei după confiscarea petrolierului Skipper. Alte șase nave sancționate. Maduro:

Statele Unite au anunțat impunerea de noi sancțiuni asupra a șase nave suspectate că transportau petrol venezuelean, la o zi după confiscarea unui petrolier în largul coastelor Venezuelei. Regimului lui Nicolas Maduro a catalogat acest incident drept un „act de piraterie navală” orchestrat de SUA.

Statele Unite au decis să sancționeze încă șase nave despre care administrația Trump susține că erau implicate în transportul petrolului venezuelean, la scurt timp după confiscarea petrolierului Skipper în apele din apropierea Venezuelei.

Noile măsuri vizează, de asemenea, rude ale președintelui Nicolas Maduro și mai multe afaceri asociate cu ceea ce administrația americană descrie drept un „regim ilegitim”, scrie BBC.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că nava Skipper a fost implicată în „transportul ilegal de petrol” și urmează să fie dusă într-un port din Statele Unite. Autoritățile de la Caracas au calificat acțiunea drept „piraterie internațională”.

Incidentul reprezintă o escaladare bruscă a campaniei de presiune a SUA împotriva lui Maduro, desfășurată pe fondul acuzațiilor privind traficul de droguri. În trecut, zeci de persoane au murit în atacuri asupra unor nave suspectate că transportau narcotice din Venezuela, iar în ultimele luni nave de război americane și-au intensificat prezența în regiune.

Washingtonul lovește din nou regimul Maduro

Administrația Trump a acuzat în repetate rânduri Venezuela că facilitează introducerea narcoticelor pe teritoriul american. La rândul său, Caracas susține că Washingtonul încearcă să-i confişte resursele naturale. Președintele Nicolas Maduro a declarat miercuri că Venezuela nu va deveni niciodată o „colonie petrolieră”.

Karoline Leavitt a afirmat joi că Statele Unite sunt hotărâte atât să „oprească fluxul de droguri ilegale” în țară, cât și să aplice sancțiunile impuse. Ea a evitat să precizeze dacă Washingtonul intenționează să confiște și alte nave care transportă petrol venezuelean.

„Nu vom sta cu mâinile în sân și nu vom privi cum navele sancționate navighează pe mări cu petrol de pe piața neagră, ale cărui venituri vor alimenta narcoterorismul regimurilor necinstite și ilegitime din întreaga lume”, a spus Leavitt.

Aceasta a adăugat că Statele Unite intenționează să confişte petrolul aflat la bordul navei Skipper, după finalizarea procedurilor legale necesare.

Leavitt a mai declarat că președintele Donald Trump nu va fi „deloc” îngrijorat de faptul că liderul rus Vladimir Putin l-a contactat telefonic pe Maduro în aceeași zi pentru a-i oferi sprijinul Moscovei „în fața presiunii externe crescânde”.

Ulterior, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat sancțiuni împotriva a trei nepoți ai soției lui Maduro, alături de mai multe întreprinderi și nave, afirmând că acestea vor combate „controlul dictatorial și brutal” exercitat de liderul venezuelean.

Într-o postare pe platforma X, Bessent a precizat că administrația Trump „trage la răspundere regimul și cercul său de amici și companii pentru crimele sale continue”.

Miercuri, Casa Albă a publicat imagini video ale operațiunii, care surprind soldați camuflați coborând dintr-un elicopter pe puntea navei Skipper, cu armele scoase.

Venezuela acuză SUA de „piraterie criminală în Caraibe”

Guvernul venezuelean a condamnat ferm confiscarea petrolierului, Maduro afirmând că SUA „au răpit echipajul” și „au furat” nava.

„Au inaugurat o nouă eră”, a declarat președintele venezuelean într-un discurs susținut joi. „Era pirateriei navale criminale în Caraibe.”

Ministrul de interne Diosdado Cabello i-a catalogat pe americani drept „ucigași, hoți, pirați” și a afirmat că astfel au „declanșat războaie în întreaga lume”.

Potrivit CBS, nava Skipper fusese deja sancționată de Departamentul Trezoreriei SUA în 2022, pentru presupusa implicare în contrabanda cu petrol care ar fi generat venituri pentru Hezbollah și Garda Revoluționară Islamică – Forța Quds.

În zilele premergătoare raidului, Statele Unite și-au intensificat prezența militară în Marea Caraibelor, inclusiv prin desfășurarea a mii de soldați și a portavionului USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, poziționat la distanță de atac față de Venezuela.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS 🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”
10:21
🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”
ANALIZA de 10 „Lista scurtă” a lui Zelenski. Cine îl va înlocui pe Yermak, „maestrul intrigilor de culise” și mâna dreaptă a președintelui, „prăbușit” în urma scandalului de corupție care a zguduit Ucraina?
10:00
„Lista scurtă” a lui Zelenski. Cine îl va înlocui pe Yermak, „maestrul intrigilor de culise” și mâna dreaptă a președintelui, „prăbușit” în urma scandalului de corupție care a zguduit Ucraina?
Suspectul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei
09:22
Suspectul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei
Trump blochează reglementările statelor SUA privind inteligența artificială. Ordinul impune un cadru național unic
08:50
Trump blochează reglementările statelor SUA privind inteligența artificială. Ordinul impune un cadru național unic
EXTERNE Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare
21:09
Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare
EXTERNE Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
20:40
Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă ingredientele vieții, confirmă NASA
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
10:34
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”
10:30
Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”
Gândul de Vreme Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
10:28
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
10:27
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
COMUNICAT (P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
10:23
(P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată

Cele mai noi