Vladimir Putin și-a exprimat susținerea pentru omologul său venezuelean Nicolas Maduro într-o convorbire telefonică avută joi, transmite Kremlinul.

Putin l-a sunat pe Maduro și i-a exprimat sprijinul său într-un moment în care relațiile dintre Venezuela și Statele Unite sunt tensionate la limită.

Preşedintele rus „şi-a exprimat solidaritatea cu poporul venezuelean şi a confirmat sprijinul său pentru politica guvernului lui Nicolas Maduro, menită să protejeze interesele sale naţionale şi suveranitatea, într-un context de presiuni externe în creştere”, se arată în comunicatul Kremlinului.

Maduro este supus presiunilor din partea Statelor Unite să renunțe la putere, SUA desfășurând o masivă concentrare militară în Caraibe.

Într-un interviu recent acordat publicației Politico, Donald Trump a sugerat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

