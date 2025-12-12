Suspectul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei

Bărbatul acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei, într-un caz de mare interes public, potrivit BBC.

Avocații lui Tyler Robinson și Biroul Șerifului din Utah County i-au solicitat judecătorului să interzică camerele în instanță, de teamă că acoperirea știrilor ar putea afecta corectitudinea perocesului.

Văduva lui Kirk și o coaliție de organizații naționale și locale de știri au dorit transparența, astfel că un judecător a fost de acord joi să permită camerele în instanță.

Bărbatul se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv omor agravat, și ar putea primi pedeapsa cu moartea, în cazul în care va fi găsit vinovat. Inculpatul s-a predat autorităților după o amplă urmărire a uciderii lui Kirk.

Inculpatul i-a mărturisit crima tatălui său, care l-a recunoscut din imaginile publicate de autorități și care, în cele din urmă, l-a convins să se predea. Joi, acuzatul a sosit în instanță purtând cătușe la încheieturi și glezne.

Charlie Kirk, acuzatul de crimă, și-a făcut pentru prima dată apariția în fața instanței

Îmbrăcat într-o cămașă, cu cravată și pantaloni, acesta le zâmbea membrilor familiei, care stăteau în primul rând al sălii.

O coaliție de organizații naționale și locale de știri dorește să păstreze accesul mass-media la caz, pledând pentru transparență publică. Ei fac presiuni pentru publicarea unei înregistrări și a transcrierii unei audieri din octombrie.

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a combatut teoriile conspirației legate de moartea soțului ei, a cerut, de asemenea, transparență în acest caz. Luna trecută, la Fox News, aceasta a spus: „merităm să avem camere acolo. Am nevoie să aud ce ar trebui sau nu să fie sigilat sau protejat și nu ar avea niciun beneficiu ca toată lumea să asculte ce ar trebui sigilat”, a spus aceasta.

Inițial plănuia să emită hotărâri joi, dar au amânat pentru 29 decembrie pentru că prefera să „facă lucrurile corect și să ia mai mult timp, decât să fie pripit și să rateze ținta”.

„Trebuie să fiu restrâns în abordare, este o problemă importantă. Plănuiesc să fac asta”, a spus judecătorul Graf.

În octombrie, judecătorul i-a permis inculpatului să poarte haine civile în timpul audierilor premergătoare procesului pentru a evita prejudicierea potențialilor jurați, însă acesta acesta a fost încătușat.

Nu este permisă realiza de fotografii sau filmări cu el încătuşat. Bărbatul ar urma să apară din nou în faţa instanţei la o audiere din 16 ianuarie.