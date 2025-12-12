Volodimir Zelenski – președintele Ucrainei – a dezvăluit cine este în cursă pentru a deveni noul său șef de cabinet. Andriy Yermak, fostul șef al Cabinetului Prezidențial, a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce a marcat o prăbușire uluitoare pentru cineva considerat, indiscutabil, a doua cea mai puternică figură din Ucraina.

Înl scandal politic o schemă ăturarea lui Yermak a avut loc pe fondul celui mai mareal președinției lui Zelenski,a unei „afaceri” de 100 de milioane de dolari pe care anchetatorii anticorup ție au descoperit-o sectorul energetic înal țării.

războiul cu Rusia Confruntat cu presiunile induse deși cu ultima încercare a administra ției Trump de a negocia un acord de pace, Zelenski a declarat că „pare c ă ar fi mai ușor să desființeze Cabinetul Prezidențial” dec ât s ă numească pe cineva ca înlocuitor al lui Yermak.

Există, însă, o „listă scurtă” pe care se află nume importante din politica Ucraineană și nu numai, iar întrebarea este cine dintre acești candidați vor câștiga cursa cu implicații majore.

Denys Shmyhal, ministrul Apărării. „ A evitat scandalurile majore”

Înainte de invazia Rusiei, Denys Shmyhal a fost guvernator al regiunii Ivano-Frankivsk din Ucraina între 2019 și 2020. Din februarie până în martie 2020, Shmyhal a fost ministru pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor. Apoi a fost numit prim-ministru, funcție pe care a deținut-o până în iulie 2025. Shmyhal a devenit apoi ministrul apărării al Ucrainei.

Potrivit site-ului independent Medusa, presa ucraineană și occidentală au oferit relatări contradictorii despre relația lui Denys Shmyhal cu Zelenski.

În vara anului 2024, Ukrainska Pravda a relatat că Zelenski se gândea să-l demită din funcția de prim-ministru. „Președintele s-a săturat de Denys Shmyhal; acest lucru este evident din atitudinea sa din cadrul întâlnirilor”, a afirmat la acea vreme o sursă din echipa lui Zelenski.

„Zelenski își dorește în mod constant soluții și propuneri creative și, deși Denys Shmyhal a crescut în ultimii ani, nu se poate schimba complet”, mai preciza sursa resepectivă.

Cu toate acestea, Denys Shmyhal a rămas în func ție și a devenit în cele din urm ă prim-ministrul Ucrainei cu cea mai lungă funcție.

Mai t ârziu, în iulie 2025, Bloomberg a relatat c ă Denys Shmyhal era luat în considerare ca un poten țial înlocuitor pentru ambasadorul Ucrainei în Statele Unite – un aliat cheie pentru Kiev.

Denys Shmyhal este cunoscut nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru aparenta lipsă de ambiție politică.

Cu toate acestea, așa cum a remarcat Olga Musafirova, corespondentul de la Kiev al Novaya Gazeta Europe, Denys Shmyhal a „evitat scandalurile majore” și „nu a făcut nicio greșeală evidentă” în timpul mandatului său de prim-ministru.

Mykhailo Fedorov, ministrul Transformării Digitale. I se atribuie meritul de a-l convinge pe Elon Musk să furnizeze stații Starlink

Mykhailo Fedorov a fost managerul de campanie digitală al lui Zelenski, în timpul campaniei sale prezidențiale de succes din 2019. Apoi a devenit consilier extern al președintelui și a fost ales în Parlamentul Ucrainei pe lista partidului Slujitorul Poporului. În august 2019, Fedorov a fost numit ministru al Transformării Digitale.

În vârst ă de 34 de ani, Fedorov este cel mai t ân ăr membru al cabinetului Ucrainei.

Și-a păstrat funcția sub trei prim-miniștri diferiți: Oleksiy Honcharuk, Denys Shmyhal și Yulia Svyrydenko.

Sub conducerea sa, guvernul ucrainean a lansat o varietate de proiecte digitale, inclusiv portalul și aplicația Diia, care permit utilizatorilor să acceseze zeci de servicii publice online.

Fedorov a contribuit la lansarea United24, o platformă de str ângere de fonduri în sprijinul ap ărării și reconstrucției Ucrainei, promovată în mod regulat chiar de Zelenski.

De asemenea, a jucat un rol cheie în ini țiativa Armata Dronelor, care a accelerat dezvoltarea pieței ucrainene de drone.

Lui Fedorov i se atribuie meritul de a-l convinge pe Elon Musk să furnizeze stații Starlink, care furnizează internet stabil în multe părți ale țării, inclusiv pentru soldații de pe front. RBC Ucraina l-a numit pe Fedorov drept unul dintre „principalii candidați” pentru funcția de șef de cabinet al lui Zelenski, mai notează Medusa.

Kyrylo Budanov , șeful Direcți ei Principal e de Informații a Ministerului Apărării. „ Cel mai important spion al Ucrainei”

Adesea numit „cel mai important spion al Ucrainei”, Kyrylo Budanov conduce Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării din 2020. Budanov și-a început cariera militară în forțele speciale ale HUR.

În 2014, Kyrylo Budanov a plecat s ă lupte în Donbas.

Din 2018 pân ă în 2020, a fost implicat în misiuni secrete, ale c ăror detalii nu sunt cunoscute publicului.

De asemenea, a ocupat pentru scurt timp funcția de director adjunct al unui departament din cadrul Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.

P ân ă în 2023, Budanov ajunsese la gradul de general-maior, iar un an mai târziu, Zelenski l-a decorat ca Erou al Ucrainei pentru „curajul și eroismul său”.

De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Budanov și soția sa, Marianna Budanova, au locuit în sediul Direcției Principale de Informații.

Conform relatărilor din presă , au existat cel puțin 10 tentative de asasinat asupra lui Budanov chiar înainte ca acesta să devină șef al serviciilor secrete ale apărării. Există, de asemenea, o anchetă în curs de desfășurare privind otrăvirea aparentă a Mariannei Budanova cu metale grele, care a avut loc în 2023.

Potrivit 24 Kanal, un canal de televiziune și site de știri ucrainean, Budanov participă activ la operațiunile HUR și a fost rănit pe teren de mai multe ori.

Mass-media de stat rusă a răsp ândit, anterior, zvonuri despre r ănirea sau moartea lui Budanov.

Ca răspuns la diverse atacuri cu drone, Rusia l-a pus sub acuzare în lips ă pe Budanov și pe alți militari ucraineni pentru acuzații de terorism.

Sondajele realizate de Rating Group, cu sediul la Kiev, au arătat că Budanov este a treia cea mai de încredere figură din Ucraina, după președintele Zelenski și fostul comandant-șef al armatei, Valerii Zalujnyi.

Pavlo Palisa, șef adjunct al Cabinetului Președintelui, consilier pe probleme militare

Soldat și funcționar public ucrainean, colonelul Pavlo Palisa a ocupat funcția de adjunct al șefului de cabinet al lui Zelenski din noiembrie 2024.

Reportajele din presă îl descriu, de asemenea, ca fiind consilier al pre ședintelui pe probleme militare.

Primăvara trecută, Palisa a făcut parte din delegația trimisă de Ucraina în Arabia Saudit ă, pentru discuții cu Statele Unite.

Înainte de a deveni func ționar public, Palisa a servit în For țele Armate Ucrainene între 2002 și 2024.

A participat la lupte active, inclusiv ca comandant al Brigăzii 93 Mecanizate „Kholodnyi Yar” în timpul apărării orașului Bakhmut în 2023, se mai menționează în analiza publicată de Medusa.

Sergiy Kyslytsya , prim-viceministru. „ Experiență și viziune”

Diplomat de carieră, Sergiy Kyslytsya a reprezentat Kievul pe scena mondială timp de mulți ani. Între 2020 și 2024, a fost reprezentantul permanent al Ucrainei la Națiunile Unite.

În mai și iunie 2025, a participat la discuțiile de pace cu Rusia de la Istanbul. De asemenea, s-a alăturat delegației Ucrainei pentru cele mai recente negocieri cu administrația Trump.

„În calitate de prim-viceministru de externe al Ucrainei și diplomat de carieră care a lucrat mult timp în America, Sergiy are experiența și viziunea relevante”, a declarat Zelenski într-un comunicat după întâlnirea cu Kyslytsya de săptămâna trecută.

Sursele ziarului Ukrainska Pravda au declarat că această întâlnire ar trebui privită în contextul procesului de selecție a următorului șef de cabinet al lui Zelenski.

„În orice caz, trebuie făcută o alegere și, dacă acest lucru durează mult, mă voi obișnui cu faptul că mă pot descurca fără un șef de cabinet. Poate că mă pot descurca și fără unul, dar trebuie făcută o alegere”, a spus Volodimir Zelenski.

RECOMANDAREA AUTORULUI: