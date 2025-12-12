Prima pagină » Știri externe » Trump blochează reglementările statelor SUA privind inteligența artificială. Ordinul impune un cadru național unic

12 dec. 2025, 08:50, Știri externe
Joi, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale.

Documentul semnat joi interzice autorităților statale să creeze sau să aplice reglementări proprii în acest domeniu. Obiectivul îl reprezintă uniformizarea regulilor pentru o tehnologie aflată într-o expansiune rapidă. Aceasta este considerată una dintre cele mai ambițioase inițiative ale administrației Trump în sfera tehnologică. Ea vine cu impact potențial atât asupra competitivității SUA, cât și asupra siguranței utilizatorilor.

Donald Trump a semnat un ordin prin care cere guvernului să dea în judecată statele care reglementează IA

Ordinul solicită guvernului federal să asigure un cadru coerent pentru funcționarea AI, evitând fragmentarea normativă la nivel local, care ar putea frâna dezvoltarea industriei”, a transmis Will Scharf, consilier la Casa Albă, cu ocazia semnării.

David Sacks, responsabil pentru cripto și AI în cadrul administrației, a declarat că această măsură va facilita colaborarea cu Congresul. Astfel se va crea o legislație cuprinzătoare și va oferi mijloace de a bloca „reglementările excesive” introduse de anumite state. Totuși, el a precizat că nu se va interveni asupra legilor locale menite să protejeze copiii.

Ordinul survine după eșecul unor inițiative similare în Congres și după ce propunerea de moratoriu asupra regulamentelor AI din cadrul National Defense Authorization Act nu a fost adoptată, mai transmite CNN.

O parte a liderilor din Silicon Valley sprijină decizia, argumentând că reguli diferite de la stat la stat ar încetini progresul și ar slăbi poziția SUA în competiția globală, în special cu China. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a menționat anterior că divergențele legislative între state pot bloca inovațiile majore.

Pe de altă parte, criticii avertizează că lipsa unor reglementări stricte ar putea favoriza apariția abuzurilor. MAi există și problema conținutului manipulat digital (deepfake) sau a discriminării prin algoritmi. Aceste probleme au fost deja abordate de către unele state. Figuri conservatoare precum guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, și fostul strateg de la Casa Albă, Steve Bannon, susțin menținerea dreptului statelor de a impune restricții pentru o tehnologie cu impact major.

Organizațiile pro-reglementare au anunțat că vor contesta ordinul în instanță. Brad Carson, președintele Americans for Responsible Innovation, a apreciat că măsura „nu va rezista” în fața tribunalelor. Dealtfel se elimină protecții susținute de public fără a le înlocui. Din perspectiva investitorilor, Collin McCune de la Andreessen Horowitz consideră ordinul lui Trump „un pas esențial” către claritate. Dar el subliniază că doar Congresul poate oferi un cadru legislativ stabil pe termen lung.

Cele mai noi