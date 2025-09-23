Prima pagină » Știri externe » SUA, Japonia și Coreea de Sud se opun programului NUCLEAR nord-coreean/ Cele trei state sunt deschise la negocieri cu Phenianul

23 sept. 2025, 11:20, Știri externe
Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud și-au reafirmat „angajamentul ferm” față de „denuclearizarea completă” a Coreei de Nord, în urma declarațiilor președintelui Kim Jong-Un cu privire la reluarea discuțiilor cu omologul său american, Donald Trump.

Ministrul japonez de Externe, Takeshi Iwaya, omologul său sud-coreean, Cho Hyun, și secretarul american de Stat, Marco Rubio, s-au întâlnit, luni, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, exprimându-și angajamentul pentru „menținerea păcii și stabilității în Peninsula Coreeană prin dialog și diplomație”.

Înalții diplomați au „reafirmat importanța coordonării strânse a politicilor privind Coreea de Nord între cele trei țări și s-au angajat să consolideze consultările trilaterale privind Phenianul la toate nivelurile”, colaborând, totodată, pentru menținerea sancțiunilor internaționale împotriva Phenianului.

Kim Jong-Un a declarat că este deschis reluării dialogului cu Statele Unite, în cazul în care acestea renunță la planul de a opri programul nuclear al Phenianului.

„Dacă Statele Unite își abandonează obsesia delirantă cu denuclearizarea și, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste pașnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu putem sta în fața lor”, a declarat Kim Jong-Un.

În timp ce președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a insistat pentru o revenire la dialog cu Phenianul, Japonia a fost mai precaută, Guvernul insistând că programul nuclear nord-coreean reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității și este „absolut inacceptabil”, conform cotidianului The Japan Times.

SUA, Japonia și Coreea avertizează asupra tensiunilor din Orientul Îndepărtat

De asemenea, cei trei diplomați și-au exprimat îngrijorările cu privire la „acțiunile destabilizatoare” ale Chinei din jurul Taiwanului. „Menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan” este crucială, au insistat oficialii, oferindu-și sprijinul pentru „participarea semnificativă a Taiwanului în cadrul organizațiilor internaționale”.

Iwaya, Hyun și Rubio s-au opus vehement „revendicărilor maritime ilegale” ale Beijingului în Marea Chinei de Sud, precum și „încercărilor de a schimba status quo-ul” și „acțiunilor destabilizatoare din apele Indo-Pacificului”.

Foto: Profimedia

