Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump

Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un a declarat că este deschis reluării dialogului cu Statele Unite, în cazul în care acestea renunță la planul de a opri programul nuclear al Phenianului.

„Dacă Statele Unite își abandonează obsesia delirantă cu denuclearizarea și, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste pașnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu putem sta în fața lor”, a declarat Kim Jong-Un.

Coreea de Nord a efectuat șase teste nucleare între anii 2006 și 2017 și a continuat să-și dezvolte arsenalul în pofida sancțiunilor internaționale. Phenianul își justifică programul nuclear prin amenințările cu care se confruntă din partea SUA și a aliaților săi, inclusiv a Coreei de Nord. Anterior, Kim Jong-Un a susținut că programul va continuat „pe termen nelimitat”.

„Personal, am amintiri plăcute despre actualul președinte american, Donald Trump”, a adăugat liderul nord-coreean, citat de cotidianul Le Monde.

Trump este „nerăbdător” să se întâlnească cu Kim Jong-Un

Kim Jong-Un a declarat că sancțiunile împotriva țării sale nu au funcționat, ci au ajutat Coreea de Nord „să devină mai puternică, să dezvolte o rezistență care nu poate fi înfrântă sub nicio presiune”.

„Lumea știe foarte bine ce fac Statele Unite după ce obligă o țară să renunțe la armele nucleare și să se dezarmeze. Nu vom renunța niciodată la armele noastre nucleare”, a avertizat Kim Jong-Un.

În august, Donald Trump a afirmat că are o relație excelenta cu liderul nord-coreean și că îl cunoaște „aproape mai bine decât oricine, excepție făcând sora lui”.

„Într-un moment sau altul, îl voi vedea. Sunt nerăbdător să îl văd”, a declarat Donald Trump.

