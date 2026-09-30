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Conducerea PNL amenință parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu vor vota Guvernul Mureșan. Ordinele stricte transmise de „aripa Bolojan”

Ruxandra Radulescu
Conducerea PNL amenință parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu vor vota Guvernul Mureșan. Ordinele stricte transmise de
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Conducerea PNL amenință parlamentarii liberali cu excluderea din partid, dacă nu respectă o serie de directive clare pentru ziua votului de învestitură a europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan, la conducerea viitorului Guvern, afirmă surse politice Gândul. Fiecare parlamentar liberal este obligat să-l voteze pe Siegfried Mureșan, iar opțiunea să fie la vedere, mai precizează aceleași surse. Amintim că liderul PNL, Ilie Bolojan, a amenințat membrii liberali cu excluderea din partid și la momentul votului pentru învestirea guvernului Veștea.

Parlamentarii liberali ar fi obligați să participe la ședința de învestire a guvernului Mureșan, să voteze în favoarea premierului desemnat, iar votul să fie la vedere, afirmă surse politice. Conducerea PNL i-a amenințat și de această dată pe liberali cu excluderea din formațiune, dacă nu vor vota așa cum dictează partidul, mai precizează aceleași surse.

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Guvernul propus de Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Legislativului.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, plănuise excluderea din partid a „disidenților” care au votat Guvernul Veștea

În luna iunie, Partidul Național Liberal a convocat o ședință de urgență pentru excluderea prim-vicepreședintelui liberal, Adrian Veștea, după ce fusese desemnat, intempestiv, de Nicușor Dan, pentru formarea noului Guvern. În urma ședinței, conducerea PNL a decis să nu susțină Guvernul Veștea, însă, funcția acestuia de prim-vicepreședinte a făcut imposibilă excluderea din formațiunea lui Bolojan.

După ce guvernul Veștea a picat la votul în Parlament, conducerea PNL ar fi plănuit excluderea a 18 parlamentari și lideri locali liberali deoarece l-au susținut pe Adrian Veștea. Printre cei vizați se numărau Hubert Thuma și Cătălin Predoiu.

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