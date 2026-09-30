Premierul britanic Andy Burnham a declarat că revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea fi luată în calcul, în timp ce guvernul său reevaluează relația cu blocul comunitar, la aproape zece ani de la referendumul privind Brexit.

„Există opțiuni care trebuie luate în considerare”

Burnham a declarat marți, la conferința anuală a Partidului Laburist de la Liverpool, că acordul privind Brexit-ul a făcut „mai mult rău decât bine” și că guvernul va analiza variantele pentru relația pe termen lung a Marii Britanii cu Uniunea Europeană.

Premierul britanic a spus că intenționează să prezinte aceste opțiuni în cadrul summitului dintre Marea Britanie și UE programat pentru sfârșitul acestui an.

Într-un interviu acordat BBC și difuzat miercuri, Burnham a enumerat mai multe posibilități, de la menținerea relației actuale până la o apropiere mai mare de UE.

„Am putea analiza ceea ce a spus George Osborne (n.r. fostul ministru de finanțe) despre o uniune vamală, am putea analiza ceea ce au spus liberal-democrații la conferința lor despre piața unică sau am putea merge până la capăt.” „Așadar, există în mod evident opțiuni care trebuie luate în considerare, iar noi trebuie să analizăm ce este fezabil și care ar fi avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre ele”, a adăugat Burnham.

Burnham a spus că guvernul va analiza diferitele variante înainte de a decide asupra direcției pe termen lung a relației cu blocul comunitar.

Conservatorii critică schimbarea

Partidul Conservator, aflat în opoziție, a criticat declarațiile premierului.

„Nu poți avea încredere în niciun cuvânt spus de Andy Burnham. Cu doar câteva săptămâni în urmă, spunea că vrea să lase în urmă disputele legate de Brexit, iar acum trage Marea Britanie înapoi în ele, lansând perspectiva reîntoarcerii în UE”, a declarat vicepreședintele partidului, Alex Burghart.

Burnham a declarat anterior că prioritatea imediată este reconstruirea relațiilor cu Uniunea Europeană. El urmează să prezinte mai detaliat opțiunile privind viitorul relației cu blocul comunitar în apropierea summitului UE-Marea Britanie din noiembrie.