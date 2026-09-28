Donald Trump continuă să facă promisiuni financiare către americani și promite că fiecare adult din Statele Unite va primi câte 5.000 de dolari dacă Partidul Republican va câștiga Camera Reprezentanților și Senatul la alegerile de la începutul lunii noiembrie.

Declarația președintelui american face parte dintr-o strategie de campanie foarte agresivă lansată de Trump. Propunerea, denumită oficial de el „Dividendul Trump”, constă în acordarea unui stimulent financiar doar dacă se îndeplinesc două condiții impuse de președintele american. Prima condiție este ca Partidul Republican să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților la alegerile care vor urma. A doua condiție impusă este ca toți acești bani să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul SUA, deoarece Trump nu dorește ca acești bani să ajungă în economiile unor state precum Canada, China sau Germania.

„Pot oferi, dacă republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul, 5.000 de dolari fiecărui adult, și noi putem face asta, dar democrații nu pot, pentru că democrații nu au niciun venit și ne vor băga direct în criză economică. Ei nu au niciun ban, dar în cazul nostru este exact opusul”, a precizat Donald Trump luni, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Donald Trump a precizat că rațiunea din spatele propunerii a fost „succesul economic extraordinar” al țării, deoarece SUA „câștigă atât de mulți bani”. Președintele a comparat cecul de dividende cu companiile de succes care distribuie numerar acționarilor și cu decizia administrației sale de a acorda membrilor armatei cecuri în valoare de 1.776 de dolari în decembrie.

Întrebat despre cum va plăti guvernul cecurile de dividende, vicepreședintele JD Vance a declarat pentru Fox News că o parte din bani vor proveni din veniturile din tarife vamale.

Biroul de Recensământ al SUA estimează că există aproximativ 245 de milioane de cetățeni adulți în SUA, iar acordarea fiecăruia dintre aceștia a câte unui cec de 5.000 de dolari ar costa bugetul american 1,2 trilioane de dolari. Cu toate acestea, cifra ar putea varia dacă guvernul decide să distribuie banii doar unor categorii sociale din SUA. Spre exemplu, JD Vance a precizat la Fox News că banii vor fi acordați „clasei de mijloc americane” și „muncitorilor americani”.

În noiembrie anul trecut, Donald Trump le-a mai promis americanilor cecuri în valoare de 2.000 de dolari, însă acestea nu au fost niciodată emise. La acea vreme, Tax Foundation a publicat un raport care preciza că veniturile din tarifele vamale ale SUA nu vor acoperi costul cecurilor, care ar fi ajuns până la suma de 607 miliarde de dolari.