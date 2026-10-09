SUA pregătesc prima execuție militară din ultimii 65 de ani. Trump a aprobat pedeapsa finală pentru autorul masacrului de la Fort Hood. Hegseth: „Va fi publică”

Pentagonul anunță că execuția lui Nidal Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane la baza Fort Hood, va fi transmisă în direct pe 3 decembrie. Donald Trump a aprobat folosirea plutonului de execuție, o premieră pentru armata americană după 1945.

Statele Unite se pregătesc pentru o execuție care ar putea stabili un precedent în istoria justiției americane. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat că moartea lui Nidal Hasan, fostul psihiatru militar condamnat pentru masacrul de la Fort Hood din 2009, va fi transmisă în direct, în cadrul unei proceduri programate pentru 3 decembrie, la aceeași bază militară din Texas unde au fost ucise 13 persoane, scrie BBC.

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„Va fi transmisă în direct. Detaliile vor urma”, a confirmat și un oficial al Pentagonului, sub protecția anonimatului.

Hasan, în vârstă de 56 de ani, ar urma să fie prima persoană executată de un pluton de execuție al armatei americane după 1945. Totodată, ar fi prima aplicare a pedepsei capitale în sistemul militar al Statelor Unite din 1961.

Trump a aprobat metoda de execuție la recomandarea lui Hegseth, potrivit informațiilor comunicate luni de Pentagon. Legislația militară americană impune aprobarea prezidențială pentru o asemenea procedură.

Hegseth vrea ca execuția să aibă loc la aceeași oră și în aceeași bază unde au fost ucise 13 persoane

Nidal Hasan a fost condamnat la moarte în august 2013, după ce un juriu militar l-a găsit vinovat de 45 de capete de acuzare pentru omor cu premeditare și tentativă de omor cu premeditare.

Pe 5 noiembrie 2009, acesta a deschis focul cu un pistol prevăzut cu vizor laser într-o unitate medicală de la Fort Hood, cu doar câteva săptămâni înainte să fie trimis în Afganistan. Atacul a provocat moartea a 13 persoane și rănirea altor câteva zeci. Hasan a fost împușcat de polițiști în timpul intervenției, suferind leziuni care l-au lăsat parțial paralizat și dependent de un scaun cu rotile.

Pete Hegseth a explicat că autoritățile au ales deliberat ca execuția să aibă loc într-o zi de joi, la ora locală 13:00, în locul unde s-a produs masacrul. Ziua săptămânii și ora corespund aproximativ momentului atacului din 2009.

Într-o intervenție la emisiunea „Human Events Daily”, șeful Pentagonului a descris această decizie drept „o alegere evidentă”.

„Ne vom asigura că oamenii vor putea urmări evenimentul, că va fi public. Pentru că oamenii trebuie să înţeleagă că… există consecinţe grave pentru astfel de fapte”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.

Întrebat dacă fostul militar a formulat o ultimă dorință înaintea execuției, oficialul american a oferit un răspuns categoric.

„Nu-mi pasă. Ne vom vedea cu el pe 3 decembrie”, a afirmat Hegseth.

Anunțul privind difuzarea execuției intervine într-un moment în care pedeapsa capitală provoacă noi controverse în Statele Unite, inclusiv după problemele înregistrate la aplicarea injecțiilor letale.

Săptămâna trecută, autoritățile din Tennessee nu au reușit să finalizeze execuția Christei Pike, condamnată la moarte, după încercări nereușite de administrare a substanțelor letale. Femeia a supraviețuit procedurii, dar a fost internată în stare gravă. Aceștia au relatat miercuri că Pike s-a trezit în spital „furioasă şi confuză”, fiind în continuare încătușată de pat.

Dificultățile legate de procurarea medicamentelor și de administrarea injecțiilor letale au contribuit la extinderea metodelor de execuție permise la nivel federal, inclusiv împușcarea, electrocutarea și asfixierea cu gaz.

Execuția transmisă în direct, contestată de experți. Ultima execuție publică din SUA a avut loc în 1936

Intenția Pentagonului de a permite publicului să urmărească moartea unui condamnat ridică probleme juridice pentru care nu există precedente clare în sistemul american. În trecut, organizațiile de presă au încercat să obțină dreptul de a transmite execuții la televizor, însă instanțele au împiedicat asemenea demersuri.

Eugene Fidell, avocat și specialist în drept militar care predă la Facultatea de Drept a Universității Yale, consideră că difuzarea în direct a execuției lui Hasan ar reprezenta o situație excepțională.

„Ar fi extrem, extrem de ciudat”, a declarat Eugene Fidell, expert în drept militar.

Potrivit acestuia, deși execuțiile prin împușcare au o istorie îndelungată în justiția militară americană, transmiterea lor publică prin televiziune sau internet nu are un precedent cunoscut.

Fidell a explicat că Hasan ar putea încerca să blocheze difuzarea printr-o acțiune în instanța federală. Problema este însă complicată de absența unei hotărâri a Curții Supreme care să stabilească limitele constituționale ale unei asemenea transmisiuni.

„Curtea Supremă nu a abordat niciodată această chestiune, iar este o întrebare interesantă dacă actuala Curte Supremă ar adopta o abordare originalistă şi ar spune: «Păi, era în regulă în 1790, aşa că ce naiba?»”, a afirmat Fidell.

Și Jonathan Lurie, autor și istoric specializat în justiția militară, a pus sub semnul întrebării necesitatea transformării execuției într-un eveniment public.

„Care ar fi rostul? Cine ar vrea să vadă aşa ceva?”, a declarat Jonathan Lurie.

Ultima execuție publică din Statele Unite a avut loc în 1936

Potrivit experților în pedeapsa capitală, ultima execuție publică din Statele Unite a avut loc în 1936, când mii de persoane au asistat la spânzurarea unui tânăr afro-american condamnat pentru violarea unei femei albe. Istoria americană amintește și episoade de linșaj public, în special împotriva populației de culoare, practici care au continuat până în secolul al XX-lea.

În prezent, execuțiile publice sunt extrem de rare la nivel mondial. Printre statele în care asemenea proceduri au fost organizate în ultimii ani se numără Iranul și Afganistanul aflat sub conducerea talibanilor.

Organizația Death Penalty Action, care militează împotriva pedepsei capitale, a reamintit că ultima execuție efectuată de armata americană datează din 1961, când condamnatul a fost spânzurat. Conform Centrului de Informare privind Pedeapsa Capitală, ultimele execuții militare americane prin împușcare au avut loc în 1945.

La nivelul statelor americane, cel puțin cinci jurisdicții prevăd în legislație această metodă de aplicare a pedepsei capitale. În 2025, Carolina de Sud a efectuat prima execuție prin împușcare din Statele Unite după o pauză de 15 ani.