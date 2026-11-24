În secolul al XIX-lea, marile puteri europene trasau granițe pe harta Africii cu rigla și compasul și împărțeau continentul prin forță militară. Astăzi, la mai bine de un secol distanță, asistăm la o nouă cursă pentru resursele africane. Statele Unite, China și Rusia se luptă pentru controlul asupra mineralelor critice care alimentează întreaga tehnologie modernă, tranziția verde și industria de apărare. De la minele de cobalt din Congo la zăcămintele de litiu din Mali și uraniul din Niger, Africa a devenit tabla de șah a unei noi bătălii geopolitice globale.

Deși metodele abordate de cele trei state sunt diferite, obiectivul este același: controlul resurselor naturale necesare pentru a-și menține supremația globală. În toată această bătălie, China a ales să domine lanțurile critice de aprovizionare cu minerale, în timp ce Rusia și-a extins influența prin parteneriate de securitate, în special în regiunea Sahel. În același timp, Statele Unite încearcă să își asigure accesul la resursele strategice prin diplomație, investiții și proiecte de infrastructură.

Continentul african deține zăcăminte substanțiale de cobalt, litiu, cupru și uraniu, resurse vitale pentru marile industrii, de la vehicule și energie regenerabilă până la tehnologie avansată și apărare. Prin urmare, competiția dintre Beijing, Washington și Moscova se extinde dincolo de minerit, la porturi, căi ferate și rute comerciale care leagă resursele Africii de piețele globale.

Competiția dintre China și Statele Unite pentru resurse

Pentru SUA, obținerea mineralelor critice a devenit o prioritate strategică în competiția cu China. Pe 2 februarie anul acesta, Donald Trump a anunțat „Proiectul Vault”, o inițiativă de 12 miliarde de dolari menită să creeze un stoc strategic de minerale pentru industriile americane. Inițiativa funcționează după modelul Rezervei Strategice de Petrol create în anii 1970 și are rolul de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare, volatilitatea prețurilor și restricțiile la export impuse de China.

Potrivit analizelor Center for Strategic and International Studies (CSIS) și datelor din industrie, China controlează aproximativ 70% din extracția globală de pământuri rare și circa 90% din capacitatea de rafinare și procesare chimică. În aceste condiții, Beijingul a folosit frecvent restricțiile la export ca pârghie în negocierile comerciale.

China a investit ani de zile în mineritul, prelucrarea și infrastructura africană. Doar anul trecut, comerțul dintre China și Africa a atins un nivel record de 348 de miliarde de dolari, potrivit statisticilor vamale chineze, ceea ce a consolidat poziția chinezilor drept cel mai mare partener comercial al întregului continent.

În același timp, Moscova s-a bazat în schimb în mare măsură pe cooperarea militară și parteneriatele de securitate pentru a-și extinde influența, în special în țările care s-au distanțat de guvernele occidentale. Corpul său African, înființat în 2023 sub Ministerul Apărării din Rusia, a preluat o mare parte din operațiunile anterioare ale Grupului Wagner pe continent.

Aurul a devenit, de asemenea, important din punct de vedere strategic pentru Moscova. Un studiu RAND Europe din 2024, comandat de Ministerul de Externe al Regatului Unit, a identificat metalul prețios drept o caracteristică majoră a implicării Rusiei în Africa.

O singură țară africană, în centrul atenției

În toată această cursă pentru resurse, în centrul atenției este Republica Democrată Congo. RDC este liderul mondial în extracția de cobalt, cu o pondere de 73% din producția globală în 2025, potrivit US Geological Survey.

Deși țara deține peste jumătate din rezervele mondiale cunoscute de cobalt, RDC nu are capacități majore de rafinare. Beijingul domină, de asemenea, rafinarea cobaltului la nivel global, ceea ce îi conferă o influență considerabilă asupra lanțurilor de aprovizionare chiar și atunci când mineralele sunt extrase în altă parte.

Cea mai mare parte a cobaltului din RDC pleacă spre China, care controlează aproximativ 80% din capacitatea mondială de rafinare. Peste 78% din producția congoleză este realizată de mari jucători industriali, în special grupul chinez CMOC (prin minele uriașe Tenke Fungurume și Kisanfu), alături de Glencore și Eurasian Resources Group (ERG).

Bătălia pentru această resursă este foarte importantă, având în vedere că este esențială pentru fabricarea bateriilor litiu-ion, necesare pentru mașinile electrice, dar și pentru superaliajele folosite în motoarele cu reacție ale avioanelor, turbine și catalizatori chimici.

Pentru a sparge monopolul chinezilor, SUA și Republica Democrată Congo au semnat un acord de parteneriat strategic care vizează extinderea accesului americanilor la minerale critice și sprijinirea investițiilor în infrastructură și prelucrare.

Kinshasa dorește investiții pentru a sprijini prelucrarea mineralelor pe plan intern, accesul la electricitate și dezvoltarea economică.

„Diplomația capcanei datoriilor”

Controlul asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale depinde nu doar de mine, ci și de infrastructura necesară pentru a muta resursele către piețele internaționale. În ultimii ani, Beijingul a investit masiv în infrastructură ca liant politic cu țările africane prin intermediul Inițiativei „Centura și Drumul”.

Această inițiativă a transformat Beijingul în cel mai mare finanțator și constructor de infrastructură din Africa, unde peste 50 de state de pe continent au semnat un memorandum de înțelegere. Pe lângă conectivitatea fizică, aceste investiții funcționează ca un instrument strategic prin care China își consolidează influența diplomatică, își asigură accesul la resurse critice și deschide noi piețe pentru companiile sale.

China a finanțat și construit mii de kilometri de căi ferate, autostrăzi și porturi maritime menite să lege inima Africii de rutele comerciale globale. Printre cele mai cunoscute proiecte se numără calea ferată Mombasa–Nairobi din Kenya, linia Addis Abeba–Djibouti (care oferă Etiopiei acces la mare) și rețeaua feroviară din Nigeria.

Atunci când toate aceste state africane intră în incapacitate de plată pentru proiectele de infrastructură dezvoltate de chinezi, Beijingul apelează la pârghii financiare, comerciale și geopolitice pentru a-și recupera investițiile și securiza interesele.

Potrivit unei analize realizate de Johns Hopkins University, s-a identificat faptul că Beijingul poate prelua un port, aeroport sau cale ferată drept garanție pentru un împrumut neplătit. Încă de la semnarea contractelor, în țări precum Angola, Republica Democratică Congo (RDC) sau Zambia, rambursarea împrumuturilor este legată direct de livrările viitoare de petrol, cupru sau cobalt.

În ultima perioadă, chinezii și-au schimbat strategia. China a redus drastic împrumuturile suverane clasice, dar a trecut la modelul BOT (Build-Operate-Transfer). Companiile chineze construiesc infrastructura (autostrăzi, porturi, linii feroviare) pe banii lor și primesc din start dreptul de a o opera și de a încasa taxe timp de 20–30 de ani pentru a-și recupera investiția.

SUA încearcă să combată dominația Chinei din Africa

SUA, alături de partenerii europeni și africani, susțin Coridorul Lobito, o rețea de transport care leagă coasta atlantică a Angolei de regiunile producătoare de cupru și cobalt din RDC, cu o extindere planificată a căii ferate în Zambia. Coridorul este destinat să ofere o rută mai eficientă pentru exporturile de minerale, consolidând în același timp comerțul regional.

Pentru țările africane, proiectul ar putea reduce costurile de transport și atrage investiții. Însă beneficiile sale mai ample vor depinde de sprijinul acordat și industriilor și comunităților locale.

Fostele colonii franceze, disputate de Rusia și SUA

Mali și Niger dețin zăcăminte semnificative de litiu, aur și uraniu, însă tulburările politice și activitatea grupurilor armate au complicat investițiile străine. În urma loviturilor de stat militare și a deteriorării relațiilor cu guvernele occidentale, ambele țări au consolidat legăturile de securitate cu Moscova, la fel ca și țara vecină, Burkina Faso.

Rusia a desfășurat personal al Corpului African în întreaga regiune, ceea ce i-a permis să își consolideze poziția de partener de securitate pentru guvernele conduse de armată.

Statele Unite încearcă acum să reconstruiască relațiile cu statele din regiunea subsahariană. În februarie, Nick Checker, un înalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, a vizitat Mali, semnalând dorința de a restabili legăturile și reafirmând respectul Washingtonului pentru suveranitatea țării.

Mali a produs aproximativ 9.400 de tone de litiu anul trecut, potrivit US Geological Survey, ceea ce îl face unul dintre principalii producători din Africa.

Interesele comerciale ale SUA au urmărit, de asemenea, oportunități în sectorul aurului din Mali, în timp ce în țara vecină, Niger, uraniul a devenit un punct central al implicării economice a SUA după retragerea trupelor americane în 2024.

În septembrie anul acesta, Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării din SUA a aprobat o finanțare de până la 414 milioane de dolari pentru proiectul de uraniu Dasa, dezvoltat de compania minieră canadiană Global Atomic.

Ce obțin țările africane din bătălia pentru resurse a Rusiei, Chinei și Statelor Unite

Pe de o parte, pentru guvernele africane, concurența tot mai mare dintre puterile străine oferă oportunități de a atrage investiții, de a diversifica parteneriatele și de a negocia condiții mai bune pentru resursele lor minerale. Pe de altă parte, toate aceste oportunități vin și cu riscuri.

Proprietatea străină asupra minelor și a instalațiilor de prelucrare poate face țările producătoare dependente de exporturile de materii prime, în timp ce insecuritatea, corupția și infrastructura slabă pot limita beneficiile care ajung la comunitățile locale.