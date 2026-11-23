Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a primit oficial bradul de Crăciun al Casei Albe, după ce acesta a fost adus până în fața reședinței prezidențiale cu o trăsură trasă de cai. Această ceremonie marchează oficial deschiderea sărbătorilor de iarnă la Casa Albă.

Primul brad de Crăciun documentat în interiorul Casei Albe a fost instalat în 1889, în timpul președintelui Benjamin Harrison. În 1929, Prima Doamnă Lou Henry Hoover a oficializat tradiția ca soția președintelui să supravegheze împodobirea bradului. Ulterior, în 1961, Jacqueline Kennedy a introdus conceptul unei teme anuale pentru decorațiuni (primul ei brad fiind inspirat de baletul Spărgătorul de nuci).

Din 1966, bradul oficial este donat în fiecare an de câștigătorul concursului organizat de Asociația Națională a Bradului de Crăciun (NCTA). Anul acesta, bradul a fost adus de la ferma Silent Night Evergreens din Wisconsin, după ce a fost selectată pentru a patra oară să furnizeze bradul oficial.

Marți, președintele Donald Trump va participa la ceremonia anuală de grațiere a doi curcani, eveniment care precede Ziua Recunoștinței în Statele Unite.