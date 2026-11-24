O modificare legislativă adoptată în timpul Guvernului Bolojan riscă să producă, de la 1 ianuarie 2027, o adevărată undă de șoc în industria construcțiilor. Apartamentele noi, finalizate și nevândute, ar putea fi impozitate ca spațiile nerezidențiale, cu majorări de până la zece ori ale taxelor actuale. Măsura ridică semne de întrebare privind constituționalitatea și protecția proprietății, amenință investițiile, poate reduce încasările statului și transferă o nouă povară asupra cumpărătorilor, potrivit specialiștilor din domeniul fiscal, consultați de Gândul.

Una dintre problemele fiscale lăsate în urmă de Guvernul Ilie Bolojan este eliminarea, prin Legea nr. 239/2025, a prevederilor art. 460 alin. (1) și (4) din Codul Fiscal, care reglementau impozitarea clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice.

Astfel, începând cu 1 ianuarie cu 2027, în lipsa unei norme care să înlocuiască prevederile eliminate, apartamentele rezidențiale aflate în proprietatea firmelor riscă să fie încadrate fiscal la fel ca spațiile nerezidențiale.

Nu este vorba despre o facilitate fiscală nouă solicitată de dezvoltatori, ci despre menținerea tratamentului fiscal existent pentru locuințele care nu sunt închiriate și nu sunt utilizate în activități economice.

Consecința poate fi o creștere de șapte până la zece ori a impozitului pentru apartamentele noi aflate în stoc, o modificare care afectează nu doar companiile, ci întreaga piață rezidențială.

„Naționalizarea” prin impozitare: statul ajunge „coproprietar” al locuinței

„Dincolo de efectele economice, măsura ridică serioase semne de întrebare privind constituționalitatea, proporționalitatea fiscală și protecția dreptului de proprietate. Într-un scenariu teoretic, un impozit anual calculat la 2% din valoarea unui imobil înseamnă că, în 50 de ani, proprietarul persoană juridică ar achita prin taxe, în lipsa înstrăinării, o sumă egală cu valoarea integrală a locuinței. Sigur că vânzarea imobilelor nu durează atât de mult, însă dacă ne gândim la un credit ipotecar pe 25 sau 30 de ani, suma totală achitată este, de regulă, dublul prețului de achiziție. Or, dacă apartamentul achiziționat va conține și impozitul plătit câțiva ani de către dezvoltator, deja povara va fi substanțială pentru cumpărător”, spuns specialiștii din domeniul fiscal consultați de Gândul.

Acestia mai spun că avem de-a face cu o matematică a „naționalizării” treptate, în care statul ajunge să încaseze, prin impozitare repetată, echivalentul valorii bunului. O asemenea abordare ridică întrebări legitime privind limitele obligației fiscale și caracterul proporțional al sarcinii impuse proprietarului.

De asemenea, spun experții în domeniul fiscal, nu orice majorare de impozit este automat neconstituțională, însă aplicarea unor cote disproporționate unor bunuri care nu produc venituri justifică o analiză serioasă din perspectiva protecției proprietății. Mai mult, un apartament nevândut este un produs finit, nu un birou în care proprietarul desfășoară activitate economică.

Măsurile fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan: „Ar fi ca și cum Dacia ar plăti impozit pentru fiecare mașină nevândută”

„Absurdul economic al măsurii poate fi înțeles printr-un exemplu simplu: cum ar fi ca fabrica Dacia să plătească anual impozit pentru fiecare automobil produs și rămas în curtea fabricii, ca și cum compania ar utiliza fiecare mașină în calitate de proprietar sau utilizator?

Un automobil aflat în stoc nu este un mijloc de transport folosit de producător, ci o marfă care așteaptă cumpărătorul. La fel, un apartament nou, finalizat și nevândut este un produs destinat comercializării.

Dezvoltatorul a suportat deja costurile terenului, materialelor, manoperei, finanțării și construcției. Apartamentul nu generează venituri din chirii și nu este folosit ca birou sau sediu de activitate. Impozitarea lui ca spațiu nerezidențial confundă stocul comercial cu un activ utilizat economic și introduce o povară suplimentară care se va regăsi în prețul final”, se arată în analiza experților fiscali.

București, Constanța, Pașcani: impozite de până la zece ori mai mari

Efectele nu sunt teoretice. Proiectele de taxe locale pentru 2027 arată deja amploarea riscului:

București: impozitul pentru un apartament nou și nevândut ar putea crește de la 0,2% la 1,5%, adică de 7,5 ori.

Constanța: sarcina fiscală efectivă ar crește de la 0,22% la 1,70%, de aproximativ 7,7 ori.

Pașcani: cota ar urca de la 0,08% la 0,85%, o creștere de peste zece ori.

Sibiu: cota propusă pentru clădirile firmelor ajunge la 1,51%.

Alba Iulia: proiectul tratează toate clădirile firmelor ca nerezidențiale.

Roman: administrația locală invocă obligația de aplicare a prevederilor și sugerează transferarea imobilelor către persoane fizice.

Diferențele dintre orașe arată că o omisiune legislativă poate genera o aplicare neuniformă și o presiune fiscală majoră asupra piețelor rezidențiale.

Mai puține investiții, mai puține încasări la buget

Efectul de domino nu se oprește la dezvoltatori. Costurile suplimentare de menținere a stocurilor vor afecta rentabilitatea proiectelor și vor determina companiile să amâne investiții, să reducă numărul locuințelor construite sau să renunțe la proiecte în zone cu cerere mai sensibilă la preț.

Vor fi afectați constructorii, producătorii de materiale, furnizorii, arhitecții, inginerii și angajații dintr-un întreg lanț economic. Paradoxal, statul riscă să încaseze mai mult din impozitarea unui apartament, dar mult mai puțin din întreaga economie. Mai puține construcții și tranzacții înseamnă venituri mai mici din TVA, impozit pe profit, impozit pe salarii și contribuții sociale.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât locuințele noi au trecut deja de la TVA de 9% la 21%. O nouă creștere a costurilor fiscale poate afecta suplimentar accesibilitatea locuirii și capacitatea pieței de a genera tranzacții.

După cutremure, România are nevoie de locuințe noi, nu de taxe care le scumpesc

Cutremurul din Vrancea a readus în atenție vulnerabilitatea fondului locativ din România. Sute de mii de oameni locuiesc în clădiri construite înainte de 1977 sau în imobile cu vulnerabilități structurale. Soluția pe termen lung presupune investiții în locuințe noi, proiectate și construite la standarde moderne de siguranță și eficiență energetică.

Orice măsură fiscală care descurajează construcția unor asemenea locuințe merge în direcția opusă interesului public. Mai puține proiecte înseamnă mai puține alternative sigure pentru familii și o presiune mai mare asupra prețurilor.

În final, cumpărătorii vor suporta o parte din costurile suplimentare. Pentru familiile care depind de credite ipotecare, prețuri mai mari înseamnă avansuri mai consistente, rate mai ridicate și acces tot mai dificil la o locuință de calitate.

Soluțiile există. Noul Guvern poate corecta rapid anomalia

Pentru evitarea efectelor economice și sociale, sunt propuse cel puțin două variante de intervenție legislativă:

Menținerea regimului fiscal actual. Abrogarea punctului din Legea nr. 239/2025 care elimină art. 460 alin. (1) și (4) din Codul Fiscal, astfel încât prevederile să rămână în vigoare. Această variantă păstrează tratamentul fiscal existent și nivelul veniturilor bugetelor locale din 2026. Introducerea unui regim fiscal distinct pentru stocurile de locuințe noi. Apartamentele finalizate, recepționate, neînchiriate și neutilizate în alt scop să beneficieze de cota de 0,08%–0,2% până la momentul vânzării, fără a fi încadrate fiscal ca spații nerezidențiale.

Nu este o solicitare de scutire de impozit, ci de corectare a unei omisiuni legislative care riscă să transforme o taxă locală într-o frână pentru investiții, construcții și accesul la locuire.

Noul Guvern are posibilitatea să repare această problemă înainte de aplicarea noilor cote. Miza depășește interesele unei industrii: sunt în joc stabilitatea economică, veniturile viitoare ale statului și capacitatea României de a construi locuințe sigure, moderne și accesibile.

România nu are nevoie de o taxă care să facă locuințele noi mai scumpe și mai greu de construit. Are nevoie de investiții, predictibilitate fiscală și politici care să încurajeze accesul oamenilor