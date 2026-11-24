Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Billy Connolly, născut pe 24 noiembrie 1942, în Glasgow, Scoția, este un celebru comedian, actor, muzician și prezentator de televiziune. Cunoscut și sub porecla “The Big Yin”, el a cucerit publicul prin umorul său spontan, poveștile amuzante și personalitatea carismatică. Înainte de a deveni celebru, Connolly a lucrat ca sudor în șantierele navale din Glasgow. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru muzică folk, cântând la banjo, iar treptat a început să-și transforme glumele și poveștile în spectacole de comedie. Apariția sa în emisiunea televizată “Parkinson”, în 1975, i-a adus recunoașterea internațională. Pe lângă cariera de comedian, a jucat în numeroase filme, printre care Mrs Brown (1997), The Last Samurai (2003) și Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004). În 2017, a fost înnobilat pentru contribuția sa la divertisment și cultură. Billy Connolly rămâne o personalitate remarcabilă, apreciată pentru autenticitate, inteligență și capacitatea de a aduce zâmbetul pe chipurile oamenilor.

Freddie Mercury, născut pe 5 septembrie 1946, în Zanzibar, a fost unul dintre cei mai talentați și apreciați cântăreți din istoria muzicii rock. Numele său real era Farrokh Bulsara, iar faima mondială a cunoscut-o ca solist al trupei britanice Queen. Cu o voce extraordinară, o prezență scenică impresionantă și un stil inconfundabil, Freddie Mercury a cucerit milioane de fani din întreaga lume. Trupa Queen a devenit celebră datorită unui stil muzical original, care combina rockul, opera, muzica pop și elemente teatrale. Printre melodiile legendare se numără Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You și Don’t Stop Me Now. Concertul Queen de la Live Aid, din 1985, este considerat unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria muzicii live. În ultimii ani ai vieții, Freddie Mercury s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. La 23 noiembrie 1991, el a anunțat public că suferă de SIDA, iar a doua zi, pe 24 noiembrie, a murit la Londra, la vârsta de 45 de ani. Vocea sa inconfundabilă, muzica și spectacolele sale continuă să emoționeze milioane de oameni.

La 24 noiembrie 1473, domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare, a obținut o victorie importantă în confruntarea cu domnitorul Țării Românești, Radu cel Frumos, cucerind Cetatea Bucureștilor. Acțiunea făcea parte din lupta pentru influență politică în Țara Românească și din conflictul dintre Ștefan cel Mare și Radu cel Frumos, susținut de Imperiul Otoman. În urma victoriei, Ștefan cel Mare a instalat pe tronul Țării Românești un domnitor favorabil Moldovei, Basarab Laiotă cel Bătrân. În cetate au fost capturate vistieria, steagurile și bunurile lui Radu cel Frumos. Printre persoanele aflate acolo se numărau soția, dar și fiica acestuia, Maria Voichița, care avea să devină ulterior soția lui Ștefan cel Mare. Cucerirea Cetății Dâmboviței a reprezentat un moment important în istoria Bucureștiului și a relațiilor politice dintre Moldova și Țara Românească. Deși victoria a fost remarcabilă, stăpânirea lui Basarab Laiotă a fost de scurtă durată, Radu cel Frumos revenind la domnie în decembrie 1473.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1941: Pete Best 🇬🇧🥁 primul toboșar al The Beatles, cunoscuți în acea perioadă ca The Quarrymen

🎂1941: Emil Hossu 🇷🇴🎭🎬

🎂1942: Billy Connolly 🇬🇧🎬

🎂1954: Emir Kusturica 🇷🇸🎥 a câștigat de două ori Palme d’Or la Cannes, pentru „Tata în călătorie de afaceri” și „Underground”

🎂1972: Ibrahim Dossey 🇬🇭⚽️ pe 13 septembrie 2008, aproape de Breaza, este implicat într-un accident de mașină ce l-a trimis într-o comă profundă, iar după aproximativ trei luni, în urma unui stop cardio-respirator, a decedat

🎂1977: Ioan Silviu Suciu 🇷🇴⚽️ laureat cu bronz la Atena 2004 și cvadruplu campion european

🎂1978: Katherine Heigl 🇺🇸🎬 Anatomia lui Grey, Un pic însărcinată, 27 de rochii

Decese 🕯

🕯️1920: Alexandru Macedonski 🇷🇴✒️ Supranumit poetul rondelurilor, inspirându-se din literatura franceză, este primul reprezentant al simbolismului în literatura română

🕯️1927: Ion I. C. Brătianu 🇷🇴🗣️ a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal

🕯️1957: Diego Rivera 🇲🇽🎨 pictor mexican, comunist activist și soțul pictoriței Frida Kahlo

🕯️1991: Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) 🇹🇿🇬🇧🎤 Născut în Zanzibar (la acea vreme colonie britanică), Tanzania, recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live. Queen a reușit să vândă până în prezent aproximativ o jumătate de miliard de albume. Trupa a petrecut mai multe săptămâni în UK Album Chart decât oricine altcineva în istoria muzicii. Două dintre cântecele lui Freddie, We Are the Champions și Bohemian Rhapsody, au fost recunoscute drept cele mai bune cântece din toate timpurile de asociații importante precum Sony și Guinness World Records. A murit la 45 de ani, de SIDA

Calendar 🗒️

🗒️1473: Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor)

🗒️1642: Abel Tasman este primul european care descoperă insula Van Diemen’s Land (mai târziu numită Tasmania)

🗒️1700: Ludovic al XIV-lea al Franței îl proclamă pe nepotul său Filip de Anjou drept rege al Spaniei, provocând astfel Războiul pentru succesiunea spaniolă

🗒️1843: Mihail Kogălniceanu a rostit memorabilul „Cuvânt de deschidere al celui dintâi curs de istorie națională” la Academia Mihăileană din Iași, în care definește istoria și rolul ei în cristalizarea conștiinței naționale

🗒️1859: A fost publicată „Originea speciilor”, controversata lucrare a naturalistului englez Charles Robert Darwin

🗒️1879: Italia a recunoscut independența României. S-au stabilit relațiile diplomatice dintre cele doua state

🗒️1919: Coalizarea Partidului Național Român, Partidului Țărănesc, Partidului Naționalist–Democrat, Partidului Țărănesc din Basarabia și a altor grupări mici în „Blocul Parlamentar democratic”

🗒️1927: Moare, la București, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, de angine streptococice cu septicemie, în urma unei operații de amigdalită. Moartea sa a deschis calea unei instabilități politice în România interbelică

🗒️1963: Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui Kennedy, este ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de noapte

🗒️1970: Vizita oficială în Marea Britanie a președintelui Consiliului de miniștri, I.Gh. Maurer; este primit de regina Elisabeta a II-a și poartă convorbiri cu primul ministrul Harold Wilson

🗒️1974: Sunt descoperite în Etiopia fosilele unei femei preistorice (Australopithecus afarensis), botezate „Lucy” (după piesa „Lucy in the Sky with Diamonds” a trupei The Beatles), despre care se presupune că face parte dintre strămoșii omului

🗒️1989: În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR

🗒️1989: Revoluția de Catifea: Secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac, Miloš Jakeš, demisionează

🗒️2000: Se lansează consola de jocuri video Sony PlayStation 2 în Europa

🗒️2019: Președintele Klaus Iohannis a câștigat un al doilea mandat de președinte al României cu 66,09%, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, iar reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 33,91%. Prezența la vot a fost de 54,86%