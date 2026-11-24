Guvernul ia în calcul o posibilă reducere a impozitării salariilor mici, prin introducerea unui impozit zero pentru angajații plătiți cu salariul minim și creșterea treptată a cotei până la 10% pentru salariile de 6.000 de lei brut. Astfel, măsura ar putea aduce mai mulți bani angajaților cu venituri mici, fără ca angajatorii să fie obligați să suporte o nouă majorare a salariului minim. România este una din țările UE cu cele mai mari taxe aplicate drepturilor salariale.

A doua creștere a salariului minim pe economie după cea realizată în 1 iulie 2026, planificată pentru 1 ianuarie 2027, ar pune o povară considerabilă pe actualul buget, afectat de valoarea uriașă a datoriei publice și de deficitul record.

A doua creștere a salariului minim poate avea efecte nefaste în economie

Consecința unei noi creșteri a salariului minim în mai puțin de 1 an ar fi îngrijorătoare: numărul de angajări la negru va exploda, ca și numărul companiilor care intră în faliment, explica recent analistul economic Adrian Negrescu pentru Gândul.

Consultantul economic avertizează că propunerea trebuie analizată dincolo de câștigurile imediate, salutabile și de dorit, ale unor salariați. Însă, vor exista și efecte nefaste asupra bugetelor locale sau riscul unor taxe mai mari pentru alte categorii de angajați și descurajarea majorărilor salariale.

Impozitul pe venit ar urma să fie redus gradual pentru anumite salarii

Impozitul pe venit ar urma să fie redus gradual pentru salariile cuprinse între 4.325 și 6.000 de lei brut, potrivit unor surse Digi24. Astfel, salariul minim ar beneficia de impozit zero. Pentru veniturile mai mari cota ar crește progresiv, până la nivelul actual de 10%, aplicabil de la pragul de 6.000 de lei.

Scopul ar fi ca angajații cu venituri mici să rămână cu mai mulți bani în mână, iar firmele să evite presiunea unei noi creșteri a salariului minim. În viziunea lui Adrian Negrescu, propunerea este perfect justificată economic, însă trebuie analizat și costul acesteia, a explicat economistul pentru Digi24economic.

Reducerea impozitelor ar costa bugetul 3 miliarde de lei anual

Potrivit estimărilor lui Negrescu, aproximativ 1,5 milioane de salariați ar avea venituri cuprinse între salariul minim și 6.000 de lei brut. Reducerea impozitului ar aduce un câștig mediu de aproximativ 150 de lei lunar pentru fiecare angajat, însă efortul bugetar s-ar ridica la 2,5-3 miliarde de lei anual.

Acesta mai atrage atenția cu privire la un detaliu pe care puțini îl spun: impozitul pe venit nu merge preponderent la bugetul de stat, ci la primării și consilii județene. Așadar, cei mai afectați ar fi primarii din comunele și orașele mici, unde ponderea salariilor mici este cea mai mare. Fără o compensare de la bugetul central, măsura ar muta problema de la angajator la bugetele locale, mai explică Negrescu.

Salariații cu venituri peste 6.000 de lei nu câștigă nimic

În varianta luată în calcul, salariații care depășesc pragul de 6.000 de lei brut nu ar beneficia de reducerea impozitului. Aceștia ar continua să plătească 10%, fără modificări ale salariului net.

„Asta este întrebarea pe care trebuie să o pună oricine plătește taxe în România. În varianta discutată acum, pentru cei care câștigă peste pragul de 6.000 de lei brut nu se schimbă nimic: plătesc în continuare impozit de 10%, iar netul lor rămâne același. Nu câștigă nimic din măsură, dar nici nu pierd”, argumentează economistul.

Angajații care vor pierde bani

Mai mult, Negrescu explică efectele unei eventuale creșteri a impozitului de la 10% la 12% pentru salariile de peste 6.000 de lei brut. Concret, un angajat cu 7.000 de lei brut ar pierde aproximativ 90 de lei lunar, unul cu 8.000 de lei ar pierde circa 105 lei. La un salariu de 10.000 de lei pierderea ar ajunge la aproximativ 130 de lei.

„Pe an, asta înseamnă între 1.100 și 1.600 de lei mai puțin în buzunarul exact al acelor oameni care susțin consumul, creditele și o mare parte din încasările statului”, continuă consultantul.

Economistul subliniază că o asemenea majorare este un scenariu posibil de finanțare, nu o măsură anunțată oficial. El consideră esențial ca Guvernul să explice de la bun început dacă reducerea impozitului pentru unii salariați va fi însoțită de taxe mai mari pentru ceilalți.

Majorările salariale ar putea fi inhibate

Un alt efect mai puțin discutat vizează modul în care s-ar aplica impozitarea progresivă între salariul minim și 6.000 de lei. Potrivit lui Adrian Negrescu, creșterea accelerată a cotei de impozitare ar putea rezulta în câștiguri nete mai mici atunci când angajații primesc o majorare salarială.

„Dacă cota urcă rapid de la 0% la 10% între 4.325 și 6.000 de lei, fiecare mărire de salariu în acest interval este parțial înghițită de impozit”, explică acesta.

În acest moment, la o creștere a salariului brut de la 5.500 la 6.000 de lei, angajatul ar primi aproximativ 270 de lei în plus în mână. În noul sistem, câștigul net ar fi de numai circa 175 de lei, arată expertul. „Cu alte cuvinte, angajații ar fi descurajați să ceară măriri, iar angajatorii ar fi tentați să țină salariile cât mai aproape de minim”, mai explică atrage Adrian Negrescu.

Ca soluție alternativă, expertul propune introducerea unei sume neimpozabile aplicabile tuturor salariaților, după modele existente în alte state europene, cum a fi Germania sau Franța.

Reducerea impozitului pe muncă nu rezolvă criza

În final, Negrescu consideră că reducerea impozitului pe venit poate reprezenta o soluție pentru sprijinirea angajaților cu venituri mici și pentru evitarea unei noi presiuni asupra angajatorilor. Totuși, aceasta nu rezolvă problema principală a fiscalității muncii din România.

Cele mai mari poveri sunt contribuțiile de pensii și sănătate, care însumează 35% din brut. Fără o discuție serioasă și aplicată despre acestea, nicio reformă nu va reduce semnificativ costul muncii în România și nu va reechilibra economia, conchide economistul.