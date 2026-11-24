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Rusia avertizează că Ucraina va suporta consecințe grave în urma atacului cu drone asupra unor nave rusești aflate în Portul Benghazi, din estul Libiei.

Zelenski s-a lăudat că a lovit navele Rusiei din Libia

Volodimir Zelenski s-a lăudat, luni, că forțele ucrainene au scufundat o corvetă militară rusească, au lovit o navă de transport și au distrus un elicopter Ka-27. Kremlinul a reacționat prin purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, care a avertizat asupra unor „consecințe extrem de dureroase pentru regimul de la Kiev”.

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Potrivit declarațiilor președintelui ucrainean, operațiunea militară a vizat mai multe obiective rusești aflate în Portul Benghazi, din Libia. Zelenski a susținut că forțele ucrainene au utilizat șapte drone navale pentru a ataca o corvetă a marinei militare ruse. Nava, identificată drept Merkury, s-a scufundat în urma atacului. Zelenski a afirmat că, în aceeași operațiune, a fost distrus și un elicopter militar rusesc Ka-27.

Un al doilea obiectiv lovit a fost nava cargo MV Angara, despre care Zelenski a susținut că era folosită de Rusia pentru transportul armamentului.

„Continuăm operațiunile în apele desemnate”, a transmis el pe Telegram.

Amenințări de la Kremlin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat la informațiile despre atacurile revendicate de Ucraina. Oficialul rus a avertizat că asemenea operațiuni vor avea consecințe grave – „Aceste acțiuni au consecințe extrem de dureroase pentru regimul de la Kiev”. Reprezentantul Kremlinului a făcut trimitere și la o declarație anterioară a președintelui Vladimir Putin, referitoare la continuarea operațiunilor militare rusești – „Aș dori să reamintesc o declarație făcută de Putin la Shenzhen, în care a afirmat că această practică, această linie de acțiune a armatei noastre va continua”.

El a precizat că un răspuns detaliat privind situația va fi oferit de Ministerul rus al Apărării.

Pe de altă parte, potrivit The Independent, autoritățile din estul Libiei au anunțat că nava militară rusească Merkury se afla duminică în baza navală din Benghazi, când a fost lovită într-un atac cu drone. Reprezentanții administrației locale au precizat că vasul oprise în port pentru realimentare și aprovizionare, în timpul unei deplasări spre Rusia.

Prezența navei ar fi avut loc în cadrul unui acord de cooperare. Libia este divizată politic și militar, după conflictul civil care a afectat țara în ultimii ani. Partea vestică este administrată de Guvernul de Uniune Națională, recunoscut internațional și cu sediul la Tripoli, în timp ce estul se află sub influența comandantului militar Khalifa Haftar. Armata Națională Libiană, condusă de Haftar, întreține relații cu Rusia.