Acțiunile Nvidia au crescut luni cu peste 30% după ce consiliul de administrație l-a repus, în unanimitate, în funcțiile de președinte, director general (CEO) și membru al consiliului pe Jensen Huang. Compania a recuperat astfel aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în capitalizare și a pus capăt unei crize declanșate în urmă cu 11 zile.

Potrivit comunicatului oficial emis de Nvidia Investor Relations, consiliul de administrație a votat în unanimitate revenirea imediată a lui Jensen Huang la conducerea companiei după o serie de discuții și după ce a primit asigurări din partea unor oficiali de rang înalt ai guvernului SUA.

Donald Trump a declarat public că a discutat personal cu membrii consiliului Nvidia pentru a-i convinge să îl readucă pe Huang deoarece guvernul federal a efectuat o investigație amănunțită și nu a identificat niciun risc de securitate națională sau dovezi ale unor activități ilegale ale acestuia.

Asigurările date de președintele american și revenirea lui Huang au eliminat principala incertitudine care plana asupra companiei: spionajul chinezesc.

La deschiderea bursei de astăzi, acțiunile Nvidia s-au tranzacționat cu 167 de dolari, cu o creștere de până la 171% în perioada zilei. Datorită unei creșteri de până la 33% a valorii acțiunilor într-o singură zi, compania a recuperat aproximativ 1.000 de miliarde de dolari într-o singură zi în capitalizarea de piață.

Revenirea lui Jensen Huang la conducerea companiei a acționat ca un catalizator pentru întregul Wall Street. Indicele Nasdaq Composite, axat pe tehnologie, a crescut cu peste 7%, în timp ce S&P 500 și Dow Jones au câștigat 5,3%, respectiv 3,2%.

„Decizia șocantă de a-l reangaja pe Jensen Huang în funcția de CEO contribuie la eliminarea unui nivel cheie de incertitudine din comerțul cu inteligență artificială, care a avut de suferit în ultimele săptămâni”, spune Glen Smith, director de investiții la GDS Wealth Management.

Redresarea vine după o scădere brutală de săptămâna trecută, timp în care toți cei trei indici bursieri majori din SUA au înregistrat pierderi săptămânale de 8% sau mai mult.

Cu toate acestea, deși acțiunile Nvidia au recuperat aproape toate pierderile suferite de la demisia lui Huang din 12 noiembrie, acțiunile se situează în continuare cu aproximativ 32% sub maximul istoric atins la începutul lunii octombrie 2026.