Eliberarea lui Călin Georgescu din Arestul central, după aproape două luni de arest provizoriu, în urma deciziei de luni a Curții de Apel, a provocat ample reacții în spațiul public. De acum înainte, putem vorbi oficial de un fenomen Georgescu, a explicat publicistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! Acesta a subliniat că protestele permanente din fața Arestului central dovedesc transformarea liderului suveranist într-un simbol.

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Georgescu a intrat deja în conștiință

Chestionat de moderatorul emisiunii, Ionuț Cristache, cu ce mesaje rămân românii după eliberarea din arest a fostului prezidențiabil, Cristoiu a opinat că acesta a intrat deja în conștiința multor români, odată cu anularea alegerilor din 2024.

Ionuț Cristache: Ce rămâne după povestea asta cu Georgescu? Adică imaginea unui stat abuziv, care nu mai are nimic de-a face cu democrația. Dar strictamente social, ce poveste spune cazul ăsta? Se identifică oamenii cu ce, aici?

Ion Cristoiu: Spune o poveste, spune că sunt proști.

Ionuț Cristache: Cine?

Ion Cristoiu: Ăștia. Care fac toate astea.

„ I coana lui crește în fiecare zi, în urma tembelismului ăstora ”

Practic, în prezent putem vorbi despre Călin Georgescu ca despre un autentic fenomen social, care denotă totodată și inabilitatea celor implicați în dosarul său, a completat invitatul.

Ion Cristoiu:N-au înțeles nimic, domnule Cristache. Călin Georgescu este un fenomen. El, de când s-au anulat alegerile, deja a intrat în conștiință. Și dacă orice e rău în București, toți se gândesc de la Călin Georgescu. Icoana lui Călin Georgescu crește în fiecare zi, în urma tembelismului ăstora.

Ionuț Cristache: Și ce face Călin Georgescu cu propria icoană? Cum o valorifică?

Ion Cristoiu: Nu o valorifică. De ce să o valorifice? Icoanele se valorifică? Nu știu.

„ E genul de om care se știe providențial”

Ionuț Cristache: Pentru că l-ați cunoscut, eu nu l-am cunoscut, credeți că își pune problema și în termeni foarte lumești, pragmatici? Bă, ce mi-a trebuit?

Ion Cristoiu: Nu cred. E genul de om care se știe providențial.

Ionuț Cristache: El crede în propria lui misiune?

Ion Cristoiu: Nu ai cum să faci asta fără… Se crede. Păi și ăia, creștinii martiri?

Ionuț Cristache: Deci el crede în povestea cu penitența?

Ion Cristoiu: Da, deci sunt tipi care cred în astea.

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost eliberat luni, 23 noiembrie, din Arestul central și plasat în arest la domiciliu.