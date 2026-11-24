În timp ce războiul din Ucraina continuă să provoace distrugeri și să pună presiune asupra economiei, în vestul țării sunt dezvoltate proiecte turistice de amploare. În Munții Carpați se construiește una dintre cele mai ambițioase investiții turistice din Europa de Est: GORO Mountain Resort, o stațiune de schi estimată la 1,5 miliarde de dolari, care ar putea deveni un concurent pentru celebrul Bukovel, cea mai mare stațiune de schi din Ucraina. Primele facilități sunt programate să fie inaugurate în vara anului 2027, iar dezvoltarea întregului complex se va întinde pe aproximativ 15 ani.

Noua stațiune este construită în regiunea Liov, pe teritoriul comunei Slavko, la aproximativ 137 de kilometri de orașul Liov și la 160 de kilometri de granița cu Polonia.

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GORO Mountain Resort nu este singurul proiect turistic de amploare din Carpații ucraineni. În ciuda războiului, și celebra stațiune Bukovel, situată în regiunea Ivano-Frankivsk, continuă să se modernizeze.

În august 2026, administrația Bukovel a anunțat un amplu proiect de reconstrucție a zonei centrale, noi spații comerciale, zone de relaxare și un amfiteatru destinat concertelor.

Stațiune montană de 1,5 miliarde de dolari

Construcția stațiunii este finanțată din capital privat. Proiectul este realizat de grupul OKKO, care intenționează să asigure 500 de milioane de dolari din fonduri proprii și credite, în timp ce restul finanțării ar urma să vină de la investitori externi, se precizează pe site-ul companiei.

Proiectul beneficiază însă și de sprijinul autorităților de la Kiev. În iunie 2025, Guvernul Ucrainei i-a acordat statutul de investiție strategică pentru economie, oferind facilități fiscale și administrative, inclusiv scutiri de taxe și posibilitatea unor cheltuieli pentru infrastructură.

„Acestea sunt investiții strategice în reconstrucția și viitorul Ucrainei. Vedem perspective, chiar și în ciuda provocărilor de război și înțelegem importanța unor astfel de proiecte ambițioase pentru dezvoltarea socială și economică a regiunii Liov”, a declarat Vasil Daniliak, șeful OKKO Group.

Teritoriul viitoarei stațiuni se va întinde pe o suprafață de aproape 1.200 de hectare, dintre care 127 de hectare sunt rezervate primei etape de construcție, care include hoteluri, infrastructura principală și instalații de transport cablu.

Principala atracție pentru pasionații sporturilor de iarnă va fi o rețea de 40 de pârtii de schi, cu diferite grade de dificultate, destinate atât începătorilor, cât și schiorilor experimentați.

Pe vârful Muntelui Vîsokîi Verh se construiește deja unul dintre obiectivele centrale ale stațiunii – un centru montan cu două etaje, care acoperă 5.800 de metri pătrați.

Restaurant panoramic, terase și spații pentru evenimente

Clădirea va găzdui un restaurant cu vedere panoramică asupra Carpaților, cu o capacitate de 250 de locuri, o zonă de restaurante de tip food hall, platforme de belvedere și instalații artistice. În exterior va fi construită o terasă cu bar în aer liber, cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Complexul este conceput pentru a atrage turiști în toate anotimpurile. În lunile mai calde, organizatorii intenționează să găzduiască festivaluri gastronomice, concerte și evenimente culturale în aer liber.

Datorită proximității geografice de graniță, dezvoltatorii estimează că stațiunea va atrage un flux mare de călători din Polonia și din țările Europei Centrale și de Est.

Când va fi inaugurată stațiunea

Deși Ucraina continuă să fie afectată de războiul declanșat de Rusia, lucrările la noua stațiune avansează.

Întregul proiect va fi dezvoltat în mai multe etape, pe parcursul a aproximativ 15 ani.

Primele obiective turistice din cadrul stațiunii montane GORO sunt programate să se deschidă în vara anului 2027, în timp ce inaugurarea oficială a Centrului Montan și a principalelor elemente de infrastructură este planificată pentru 2028.

Sursa foto: gororesort.com