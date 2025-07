SUA resping inițiativa lui Macron de a recunoaște un STAT palestinian/ „Această decizie imprudentă nu face decât să servească propagandei Hamas”

Statele Unite au respins „ferm” planul președintelui francez, Emmanuel Macron, de a recunoaște un stat palestinian, numind-o o decizie „imprudentă”, care va avea efecte negative asupra păcii regionale.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025