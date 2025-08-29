SUA se implică în războiul informațional. Pentagonul ia în calcul folosirea AI pentru propagandă externă: „Nu vizăm publicul american”

Statele Unite iau în calcul utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea și distribui propagandă în afara granițelor, cu scopul de a influența opinia publică străină și de a suprima vocile disidente.

Dezvăluirea vine dintr-un document al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale (SOCOM), analizat de site-ul de investigații The Intercept.

Potrivit sursei, documentul reprezintă o „listă de dorințe” privind tehnologia militară pe care Pentagonul speră să o obțină în următorii cinci până la șapte ani.

Pe lângă arme și echipamente de supraveghere, armata americană vrea să achiziționeze și software bazat pe învățare automată, capabil să ruleze campanii autonome de propagandă.

„Mediul informațional se mișcă prea rapid pentru ca militarii să influențeze adecvat o audiență online. Un program construit pentru a sprijini obiectivele noastre ne poate permite să controlăm narațiunile și să influențăm audiențele în timp real”, se arată în document.

AI pentru manipularea discursului online

SOCOM caută contractori care să ofere „agenți AI” și sisteme multi-LLM (modele lingvistice mari, precum ChatGPT), capabile să genereze mesaje adaptate în funcție de publicul-țintă.

Aceste sisteme ar urma să scaneze și să absoarbă volume uriașe de conversații online, să identifice opinii disidente și să răspundă prin campanii persuasive.

Documentul prevede inclusiv dezvoltarea unor tehnologii care să acceseze profiluri și rețele ale persoanelor ce contracarează propaganda americană, pentru a construi mesaje personalizate. În plus, Pentagonul vizează folosirea de „deepfake-uri” ca armă ofensivă în războiul informațional.

„Nu vizăm publicul american”

Într-o reacție pentru The Intercept, purtătorul de cuvânt al SOCOM, Dan Lessard, a precizat că toate programele AI sunt dezvoltate „sub cadrul de Inteligență Artificială Responsabilă al Departamentului Apărării”.

„Aceste operațiuni nu vizează publicul american și sunt concepute pentru a sprijini obiectivele de securitate națională în fața provocărilor globale din ce în ce mai complexe”, a declarat acesta.

Îngrijorări privind era propagandei bazate pe AI

Experții avertizează că o astfel de tehnologie ar putea amplifica manipularea opiniei publice la scară globală.

Freedom House a atras atenția asupra „puterii represive a inteligenței artificiale”, în timp ce un studiu din 2024 publicat în PNAS Nexus a arătat că textele generate de AI pot fi la fel de convingătoare ca propaganda reală provenită din campanii străine clandestine.

„Era propagandei bazate pe AI a sosit, iar America trebuie să acționeze”, avertiza recent un editorial din The New York Times, făcând referire la GoLaxy – un software chinezesc capabil să lanseze campanii de influență personalizate.

Analiștii citați de The Intercept susțin că SUA se află într-o cursă tehnologică cu regimurile din China și Rusia, deja acuzate de campanii masive de dezinformare online.