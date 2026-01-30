Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de autorități după ce a protestat împotriva ICE. Ce acuzații i se aduc

Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de agenții federali joi seara, în Los Angeles, în timp ce se afla acolo pentru a relata de la Premiile Grammy. Reținerea acestuia are loc în urma unui protest anti-ICE care a avut loc într-o biserică din Minnesota în timpul slujbelor de duminică.

Agenții FBI și Homeland Security Investigations l-au arestat pe fostul prezentator CNN, Don Lemon, pentru că ar fi participat la un protest împotriva politicilor de imigrare, care au avut loc pe 18 ianuarie la Cities Church din St. Paul, Minnesota. Lemon a transmis în direct acel eveniment pe canalul său de YouTube, în timpul căruia protestatarii au întrerupt serviciul religios.

Departamentul de Justiție a vrut neapărat judecarea lui Lemon

Un judecător federal a respins săptămâna trecută cererea procurorilor de a emite un mandat de arestare pe numele său, despre care a considerat că nu există dovezi că jurnalistul ar fi comis vreo infracțiune. Cu toate acestea, se pare că Departamentul de Justiție a convocat ulterior un mare juriu pentru a continua procesul.

Este protejat Don Lemon de Primul Amendament?

Avocatul său, Abbe Lowell, a calificat arestarea drept un „atac fără precedent asupra Primului Amendament”. Lemon susține că s-a aflat la biserica respectivă strict în calitate de jurnalist independent pentru a documenta evenimentul și nu ca participant la protest Lemon rămâne un critic vocal al administrației Trump, care la rândul său a condamnat protestul din Minnesota, acuzând manifestanții de intimidarea credincioșilor.

La scurt timp după protest, Lemon a devenit ținta unor influenceri și politicieni conservatori, mulți dintre ei cerând arestarea sa din cauza a ceea ce au văzut pe transmisiunea live a lui Lemon.

„Don Lemon a fost reținut aseară de agenți federali în Los Angeles, unde relata despre premiile Grammy”, potrivit unei declarații atribuite avocatului lui Lemon, Abbe Lowell. „Don este jurnalist de 30 de ani, iar munca sa protejată constituțional în Minneapolis nu a fost diferită de cea pe care a făcut-o întotdeauna. Primul Amendament există pentru a proteja jurnaliștii al căror rol este de a scoate la iveală adevărul și de a-i trage la răspundere pe cei aflați la putere. Nu există un moment mai important ca oameni ca Don să facă această muncă.”

Lemon, care găzduiește în prezent o emisiune pe YouTube și alte platforme sociale, a transmis live protestul care a început în fața bisericii din St. Paul. Acesta i-a urmărit pe protestatari în timp ce intrau în biserică. Jurnalistul a continuat să intervieveze protestatari, enoriași și un pastor în timpul protestului, arată The Hollywood Reporter.

Dreptul la liberă exercitare a religiei și dreptul la libertatea presei se ciocnesc în cazul lui Lemon

În Statele Unite există legi care îi încriminează pe cei care împiedică practicarea religiei, ceea ce s-ar aplica slujbei religioase întrerupte de protestul anti-ICE. Cazul lui Don Lemon ar putea fi unul de referință în procesele din SUA întrucât, potrivit Primului Amendament al SUA, libertatea religioasă este protejată prin constituție. La fel este protejată și libertatea presei, care este menționată în cadrul aceluiași Amendament.

Recomandările autorului: