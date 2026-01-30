Prima pagină » Știri externe » Donald Trump numește un nou șef al Fed. După aprobarea din Senat, Kevin Walsh va conduce cea mai importantă bancă centrală din lume

30 ian. 2026, 13:56, Știri externe
Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Walsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori ai Sistemului Rezervei Federale (Fed). Acest anunț pune capăt lunilor de speculații despre cine îl va înlocui pe Jerome Powell la conducerea celei mai importante bănci centrale din lume. Warsh, un economist conservator care a fost unul dintre principalii candidați pentru președinția Fed în timpul primului mandat al lui Trump, va trebui confirmat de Senat.

„Mulți oameni cred că este vorba de cineva care ar fi putut fi acolo acum câțiva ani”, a spus președintele. „Va fi cineva foarte respectat, cineva cunoscut de toată lumea din lumea financiară”, a declarant Donald Trump joi seara la premiera documentarului soției sale.

Ca fost guvernator al Fed în timpul crizei financiare din 2008, Kevin Warsh are conexiuni politice de admirat în sfera conservatoare, fiind supranumit „șoimul monetar” al Americii deoarece este un susținător convins al controlului inflației. Kevin Warsh, care a fost intervievat pentru acest post în 2017, a apărut ca favorit încă de joi seara.

Într-o postare pe Truth Social, Trump l-a lăudat pe Kevin Warsh despre care a spus că „va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai MARI președinți ai Rezervei Federale, poate cel mai bun. „Pe lângă toate celelalte, este «o alegere centrală» și nu te va dezamăgi niciodată”, a spus Trump pe Truth Social.

Cine au fost pretendenții la funcție de director Fed

Anunțul de vineri a pus capăt unui proces prelungit de căutare pentru înlocuirea lui Jerome H. Powell, al cărui mandat de președinte al băncii centrale se încheie în luna mai. Warsh, care a fost guvernator al Fed între 2006 și 2011, i-a depășit pe alți candidați, inclusiv pe Kevin A. Hassett, unul dintre principalii consilieri economici ai președintelui, și pe Christopher J. Waller, un actual guvernator. Rick Rieder, director executiv de top la BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a fost, de asemenea, finalist.

Într-o postare ulterioară pe Truth Social, Donald Trump a ținut să menționeze de ce a ales să nu îl numească pe Kevin Hassnett, un membru în administrația sa.

Rezerva Federală a SUA, ținta atacurilor lui Trump

Selecția vine într-un moment critic pentru Fed, ai cărei oficiali se confruntă cu presiuni neîncetate din partea administrației Trump pentru a oferi ajutor debitorilor, în timp ce se confruntă cu o piață a muncii în scădere și o inflație persistentă. Această dinamică a pus în tensiune obiectivele principale ale Fed, de prețuri stabile și șomaj scăzut, alimentând diviziuni interne cu privire la ce să facă în privința ratelor dobânzilor.

Principalul criteriu al lui Trump pentru președinția Fed a fost cineva care susținea costuri de împrumut semnificativ mai mici, aceasta fiind cea mai mare sursă de tensiune dintre Trump și Powell, actualul șef Fed.

Ce atribuții are șeful Fed

În calitate de președinte al Fed, Kevin Warsh, în vârstă de 55 de ani, va avea influență asupra deciziilor de politică monetară ale băncii centrale, dar departe de a avea control total. Ratele dobânzilor sunt stabilite de un comitet format din 12 persoane, care include toți cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed, precum și un grup rotativ de patru președinți din partea băncilor de rezervă regionale. Președintele Băncii Rezervei Federale din New York are drept de vot permanent.

Jerome Powell, actualul șef al Fed

Șeful Rezervei Federale, banca central a Statelor Unite, are rolul de a conduce politica monetară a celei mai mari economii din lume, fiind echivalentul guvernatorului unei bănci național . Obiectivul principal al șefului Fed este menținerea stabilității prețurilor și maximizarea gradului de ocupare a forței de muncă, factori pe care îi influențează prin ajustarea ratelor dobânzilor. Dacă inflația este prea mare, Fed ridică dobânzile pentru a scumpi împrumuturile și a tempera consumul.

De asemenea, dacă economia stagnează, dobânzile sunt scăzute pentru a stimula investițiile. Mai mult, șeful Fed coordonează reglementarea și supravegherea băncilor comerciale pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar și pentru a preveni crize economice majore.

