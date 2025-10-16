Prima pagină » Știri externe » SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA

SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA

Statele Unite au negat că gruparea Hamas încalcă acordul de încetare a focului cu Israelul, insistând că se așteaptă un proces extins de returnare a corpurilor ostaticilor israelieni decedați, având în vedere condițiile dificile de pe teren.

„Am auzit mulți oameni spunând – Hamas a încălcat acordul, pentru că nu toate corpurile au fost returnate –. Înțelegerea pe care am avut-o cu ei a fost că vom scoate toți ostaticii vii, lucru pe care îl respectă”, a declarat un consilier al președintelui SUA, Donald Trump.

Principalul consilier al lui Trump a oferit informații cu privire la implementarea tuturor măsurilor prevăzute în planul președintelui american de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza.

De asemenea, consilierul a dezvăluit și eforturile SUA și ale Israelului de a crea o zonă sigură în teritoriile palestiniene controlate de Armata israeliană. Acesta a insistat că demilitarizarea Fâșiei Gaza va fi un proces complex, dar și-a exprimat speranța că limitarea reamenajării teritoriului la zone care nu vor fi conduse de Hamas va ajuta la progresul acestui demers, conform ziarului The Israel Times.

Administrația Trump adoptă o nouă poziție față de Fâșia Gaza

Potrivit declarațiilor, mai multe țări s-au oferit să contribuie la Forța Internațională de Stabilizare, care este menită să garanteze siguranța cetățenilor palestinieni în perioada de tranziție. Locuitorii Fâșiei Gaza nu ar urma să fie forțați să părăsească Fâșia Gaza în timpul reconstrucției acesteia, o schimbare notabilă față de poziția inițială a Administrației Trump, care insista asupra expulzării cetățenilor.

Consilierul a oferit detalii despre eforturile de recrutare a palestinienilor pentru a participa la formarea unui guvern de tranziție, care se va ocupa de administrarea Fâșiei Gaza.

