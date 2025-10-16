Prima pagină » Știri externe » TRUMP a început o campanie împotriva Moscovei. SUA cer Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești

16 oct. 2025, 10:46, Știri externe
Statele Unite au cerut Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat că India își va opri achizițiile de petrol de la Moscova.

Bessent a transmis într-un mesaj platforma de socializare X că a purtat o discuție cu ministrul japonez al Finanțelor, Katsunobu Kato, aflat în vizită la Washington, și l-a informat cu privire la „așteptările Guvernului SUA ca Tokyo să înceteze importurile de energie din Rusia”.

Japonia, o țară cu resurse limitate, depinde de importurile de petrol și gaze, care provin inclusiv din Rusia. În 2023, Japonia a cheltuit 3,3 miliarde de euro pentru importul de gaz natural lichefiat rusesc, conform celor mai recente date vamale disponibile, o sumă care a crescut cu aproximativ 56% față de 2021. Rusia a reprezentat 8,9% din importurile totale de gaz natural lichefiat ale Japoniei în 2023, fiind cel mai mare furnizor al țării după Australia și Malaysia.

Japonia se angajează să colaboreze cu celelalte țări din G7

„Prefer să mă abțin de la a comenta remarcile altor miniștri. Suntem hotărâți să facem tot posibilul pentru a realiza o pace justă în Ucraina, colaborând cu celelalte țări din G7”,  a declarat Katsunobu Kato, citat de cotidianul Le Figaro.

Președintele SUA, Donald Trump, afirmat că ministrul indian, Narendra Modi, a dat asigurări că New Delhi va înceta să mai achiziționeze petrol rusesc.

„Am fost nemulțumit că India achiziționează petrol, dar el m-a asigurat astăzi că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Acesta este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă același lucru”, a declarat Donald Trump.

