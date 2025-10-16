Prima pagină » Știri externe » Donald Trump spune că Narendra Modi i-a dat ASIGURĂRI că India nu va mai cumpăra petrol rusesc

Donald Trump spune că Narendra Modi i-a dat ASIGURĂRI că India nu va mai cumpăra petrol rusesc

Andrei Văcaru
16 oct. 2025, 11:16, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a declarat reporterilor de la Casa Albă că prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat miercuri că va opri importurile de petrol rusesc.

Donald Trump a mai spus că următorul pas pentru el ar fi acela să îl convingă pe președintele Chinei, Xi Jinping, să ia o decizie similară și să renunțe la importurile de petrol rusesc.

„Este prietenul meu, avem o relație excelentă… avem o relație excelentă, nu, nu am fost mulțumiți că a cumpărat petrol din Rusia, pentru că asta a permis Rusiei să continue acest război ridicol în care au pierit un milion și jumătate de oameni. Nu am fost mulțumit că India cumpăra petrol, iar (Modi) m-a asigurat astăzi că nu va mai cumpăra petrol din Rusia. Acesta este un pas mare. Acum trebuie să convingem China să facă același lucru”, a declarat Trump din Biroul Oval.

India „este un importator semnificativ de petrol și gaze”, a declarat joi Ministerul Afacerilor Externe de la New Delhi într-un comunicat, fără a numi Rusia și nici a face referire la presupusa asigurare a lui Modi că va opri importurile de petrol rusesc, scrie CNN.

Narendra Modi s-a întâlnit cu Donald Trump

Prim-ministrul indian s-a întâlnit sâmbăta trecută cu noul ambasador al Statelor Unite, Sergio Gor, un apropiat al lui Donald Trump, la câteva ore după sosirea sa la New Delhi. Pe 27 august, președintele american a impus taxe vamale de 50% la exporturile indiene, în represalii la achizițiile de petrol rusesc de către New Delhi, despre care crede că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Indiei. Afirmațiile președintelui american vin în contextul în care urmează să-l primească vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta va fi a treia vizită a președintelui ucrainean la Washington de la revenirea la putere a lui Donald Trump.

Ucraina este ținta unor noi valuri de bombardamente rusești asupra infrastructurii sale energetice. Trump a declarat duminică că l-ar putea amenința pe Vladimir Putin că va livra Kievului rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dacă Moscova nu acceptă să pună capăt războiului declanșat de invazia rusă a Ucrainei în 2022. Întrebat miercuri, liderul de la Casa Albă a subliniat că președintele ucrainean dorește „să trecă la ofensivă” și că intenționează „să ia o decizie în această privință”.

Sursa foto: Profimedia

