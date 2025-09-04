Süddeutsche Zeitung: Parada de la Beijing a fost MILITARISM pur, sub zâmbetele reci ale despoților /Care este efectul neintenționat al evenimentului

Bravada militară de la Beijing a avut rolul de a impresiona și de a provoca teamă, comentează publicația germană Süddeutsche Zeitung, notând că există și un efect neintenționat al paradei organizate de Administrația Xi Jinping, respectiv necesitatea protejării valorilor democratice occidentale, contestate atât de puternic de regimurile autocrate.

”Drone subacvatice, rachete hipersonice, sisteme balistice cu rază medie de acțiune (…): parada militară desfășurată la Beijing la 80 de ani de la încheierea celui de-al II-lea Război Mondial a avut puțin de-a face cu istoria acelui conflict, dar are legătură cu actualele conflicte. Se referă la prezentul autocraților și dictatorilor care s-au bucurat vizibil de afișarea militarismului pur”, comentează Joachim Käppner, într-un editorial publicat în cotidianul Süddeutsche Zeitung.

Intenția de a demonstra violență pură, prin ignorarea drepturilor și intereselor propriilor cetățeni

Nu este sigur dacă armata chineză a devenit ”de neoprit”, așa cum a încercat să demonstreze președintele Xi Jinping prin discursul și prin parada la care au asistat, printre alții, liderii Rusiei și Coreei de Nord, Vladimir Putin și Kim Jong-Un.

”Zâmbetele reci ale despoților au însoțit bravada militară, care poate fi considerată o amenințare la adresa prezenței militare americane în zona Asia-Pacific. A fost marșul unei părți a lumii care contestă valorile occidentale, care promovează dreptul celor mai puternici, instinctele primare ale forței naționaliste și intenția recurgerii la armată pentru a-și atinge scopurile”, constată editorialistul. ”Prin parada cu armamentul militar, liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord au demonstrat, neintenționat, exact valoarea principiilor occidentale pe care le subminează: drepturile omului, democrația, libertățile individuale și separația puterilor în stat. Aceste valori, fixate și consolidate în Occident, rămân speranța popoarelor supuse opresiunii”, subliniază editorialistul.

Valorile occidentale sunt contestate și din interior, inclusiv de către președintele SUA

Autorul articolului constată că, din nefericire, normele democratice sunt contestate inclusiv în țările occidentale, în primul rând de către președintele Statelor Unite, Donald Trump.

”Conștientizarea importanței acestor valori a scăzut constant în lumea democratică. Populiștii de dreapta, conduși de președintele celei mai vechi democrații occidentale, consideră aceste valori ca fiind activism, principii prea flexibile și nu neapărat necesare. Vor să le distrugă din interior și se solidarizează, mai mult sau mai puțin, cu președinții Vladimir Putin și Xi Jinping. Paradoxal, multe voci de stânga consideră valori democratice fundamentale precum libertatea ca fiind ipocrite”, avertizează editorialistul Joachim Käppner.

