Financial Times: Elon Musk, dispus să permită utilizarea Starlink în atacuri aeriene ucrainene împotriva Rusiei. Cine ia decizia finală

Miliardarul Elon Musk i-ar fi spus fostului ministru al Apărării din Ucraina, Mihail Fedorov, că este dispus să permită Kievului să utilizeze sistemele Starlink pentru a ataca ținte militare rusești, dar decizia finală trebuie luată de Casa Albă, relatează Financial Times.

Într-un interviu acordat ziarului, Mihail Fedorov a refuzat să comenteze negocierile cu omul de afaceri american. Totuși, surse FT afirmă că Musk îi spusese anterior lui Fedorov că era dispus să permită Ucrainei să utilizeze drone echipate cu sisteme Starlink dincolo de granițele sale pentru a lovi ținte rusești. Potrivit acestor surse, însă, Musk a comunicat Ucrainei că aceasta este o decizie politică care trebuie luată de Casa Albă.

Musk și SpaceX nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea FT.

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Fedorov a mai afirmat că intensificarea de către Ucraina a atacurilor cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei reprezintă cea mai realistă modalitate de a-l forța pe liderul rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, însă acest lucru necesită investiții suplimentare în armamentul utilizat pentru astfel de atacuri.

„Avem nevoie de mai multe drone cu reacție, avem nevoie de rachete ieftine, avem nevoie de rachete dotate cu inteligență artificială”, a spus el. „Nu poți purta niciun fel de dialog cu Putin în alt mod . . . El înțelege doar forța.”

Fedorov a refuzat să comenteze dacă intenționează să se întâlnească cu Elon Musk în timpul șederii sale în SUA, dar a afirmat că rămâne în strânsă legătură cu miliardarul din domeniul tehnologiei. Fostul ministru ucrainean al apărării a început o vizită în Statele Unite în seara zilei de 30 august 2026.

Reamintim că în cadrul negocierilor cu ușile închise de la Casa Albă din 28 iulie, președintele Volodimir Zelenski a solicitat ca Ucrainei să i se acorde permisiunea de a utiliza sistemul Starlink pe teritoriul rus pentru a lovi lansatoarele de rachete balistice, aflate la o distanță de până la 200 km în Rusia. Cu toate acestea, potrivit publicației The Atlantic din 7 august 2026, Elon Musk a respins cererea Ucrainei.

Din februarie 2026, Ucraina cooperează cu SpaceX pentru a împiedica Rusia să utilizeze Starlink pentru ghidarea dronelor. În ianuarie 2026, Elon Musk a declarat că măsurile luate pentru a preveni utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia par să fi funcționat.