Summit UE la Dublin: Războiul din Ucraina, viitorul AI și amenințările hibride, pe agenda liderilor europeni

Aproape 50 de lideri se reunesc astăzi și mâine la Dublin pentru discuții despre războiul din Ucraina, securitatea Europei și inteligența artificială. Summitul are loc sub măsuri de securitate fără precedent, după o serie de alerte false cu bombă și perturbări ale zborurilor europene.

Capitala Irlandei găzduiește joi și vineri două reuniuni europene importante, în cadrul cărora liderii vor discuta despre războiul din Ucraina, amenințările hibride, securitatea economică și impactul inteligenței artificiale asupra societății. Summitul UE de la Dublin este organizat în contextul în care Irlanda deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026, potrivit BBC.

Joi, aproximativ 50 de lideri internaționali sunt așteptați la Centrul de Convenții din Dublin pentru reuniunea Comunității Politice Europene (CPE), un forum care reunește state membre și nemembre ale Uniunii Europene.

Printre participanții anunțați se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, premierul Canadei, Mark Carney, precum și lideri din statele europene.

Reuniunea se desfășoară sub tema „Europa – puternică, sigură și conectată”, iar discuțiile vor viza consolidarea securității continentului, cooperarea economică și capacitatea democrațiilor europene de a face față amenințărilor externe.

Comunitatea Politică Europeană a fost înființată în 2022, după invazia rusă pe scară largă în Ucraina, și organizează două reuniuni anuale. Forumul permite consultări strategice între lideri fără a avea structura instituțională a Uniunii Europene.

Zelenski participă la discuții despre securitatea Ucrainei și negocierile cu Rusia

Războiul din Ucraina reprezintă unul dintre principalele subiecte ale summitului, într-un moment în care Statele Unite încearcă să obțină progrese în negocierile de pace dintre Kiev și Moscova.

În marja reuniunii europene este programată o întâlnire a grupului „Prietenii Ucrainei”, organizată împreună de Regatul Unit și Ucraina. Volodimir Zelenski este așteptat să prezinte liderilor participanți informații despre situația războiului și evoluția eforturilor diplomatice.

Președintele ucrainean s-a întâlnit miercuri, la Dublin, cu premierul irlandez Micheál Martin. Cei doi au discutat inclusiv despre posibilitatea unei cooperări în domeniul producției de drone.

În paralel, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff sunt așteptați să aibă o întrevedere cu Zelenski în capitala Irlandei, după negocierile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite desfășurate la Abu Dhabi.

Întâlnirea cu reprezentanții Washingtonului este separată de programul oficial al reuniunilor europene.

Discuțiile de la Dublin au relevanță majoră pentru România, în condițiile în care securitatea Ucrainei, amenințările hibride și apărarea infrastructurii critice sunt teme importante pentru statele de pe flancul estic al NATO și pentru regiunea Mării Negre, care a devenit în prezent cea mai periculoasă rută marină din lume, din cauza războiului ruso-ucrainean.

Un alt subiect al reuniunii îl reprezintă activitățile hibride desfășurate în Europa. Acestea includ atacuri cibernetice, operațiuni de sabotaj, campanii de dezinformare și alte acțiuni care urmăresc destabilizarea instituțiilor sau exercitarea unor presiuni asupra statelor.

Liderii vor analiza și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței democratice, astfel încât instituțiile europene să poată răspunde mai eficient acestor amenințări.

Inteligența artificială, discutată în premieră de liderii UE. Măsuri de securitate fără precedent

Vineri, la Centrul de Convenții din Dublin, va avea loc reuniunea informală a Consiliului European, dedicată în principal Ucrainei și inteligenței artificiale.

Potrivit organizatorilor, aceasta va fi prima reuniune de acest tip în care liderii Uniunii Europene vor avea discuții dedicate inteligenței artificiale.

Printre invitații care vor lua cuvântul se numără profesorul Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii cercetării în domeniul inteligenței artificiale, cunoscut și sub denumirea de „nașul AI”.

Dezbaterile au loc în contextul în care dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii ridică probleme privind securitatea, economia și funcționarea societăților democratice.

Organizarea celor două summituri a determinat autoritățile irlandeze să instituie măsuri extinse de securitate.

Poliția irlandeză, Garda Síochána, desfășoară cea mai amplă operațiune de securitate și ordine publică din istoria statului. Mai multe zone din centrul Dublinului au fost închise, iar traficul rutier a fost afectat de restricții.

În zilele premergătoare reuniunilor, mai multe școli și organizații media din Irlanda au primit amenințări cu bombă, care s-au dovedit a fi alerte false. Incidentele au fost precedate de o serie de amenințări similare care au provocat perturbări ale unor zboruri în Europa.

Premierul irlandez Micheál Martin îi va întâmpina joi dimineață pe participanții la Comunitatea Politică Europeană, înaintea sesiunii plenare.

Programul include și o cină oficială la Galeria Națională a Irlandei.