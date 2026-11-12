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Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată

Cristian Lisandru
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
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Vladimir Putin / Foto - Profimedia Images
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Se fac planuri pe termen lung la Kremlin. Proiectul de buget federal al Rusiei pentru perioada 2027-2029 alocă aproximativ 865,6 miliarde de ruble (10 miliarde de dolari) unui program de stat pentru „restaurarea și dezvoltarea socioeconomică” a regiunilor ocupate Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson din Ucraina. Prezentat Dumei de Stat pe 30 septembrie, proiectul prevede 293,82 miliarde de ruble în 2027, 290,11 miliarde în 2028 și 281,65 miliarde în 2029.

Programul în sine datează din decembrie 2023, se arată într-o analiză publicată de Riddle. Guvernul a planificat aproximativ 653,5 miliarde de ruble pentru perioada 2024-2026.

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Noile alocări măresc substanțial investițiile Moscovei în infrastructură și instituțiile administrative din Ucraina ocupată.

Scopul final este consolidarea controlului asupra teritoriului ucrainean recunoscut la nivel internațional, notează cercetătorul Maksym Panchokha, autorul analizei.

Putin își face planuri pe termen lung în Ucraina ocupată / Foto – Mediafax

Forțele ruse pot opera într-o zonă fără a o deține efectiv

Propunerea vine în contextul în care afirmațiile Kremlinului despre câmpul de luptă diferă puternic de evaluările independente.

  • La Clubul de Discuții Valdai, Vladimir Putin a susținut că forțele ruse au câștigat 1.301 kilometri pătrați în septembrie.

Vladimir Putin a susținut că forțele ruse au câștigat 1.301 kilometri pătrați în septembrie / Foto – Profimedia Images

  • Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a estimat că forțele ruse au obținut controlul a 175,54 kilometri pătrați.
  • Forțele ucrainene au eliberat 256,35 kilometri pătrați, producând o pierdere netă rusească de 80,81 kilometri pătrați.

După ce a luat în considerare câștigurile ucrainene în timpul Operațiunii Vivaldi, care au devenit vizibile abia mai târziu, ISW a calculat o pierdere netă rusească de 293,59 kilometri pătrați din martie.

Chiar și atunci când este inclusă infiltrarea rusească în zone care nu sunt complet controlate, ISW a estimat că forțele ruse au câștigat doar 174,44 kilometri pătrați în aceeași perioadă.

Concluzia este importantă. Controlul teritorial evaluat și prezența militară nu sunt același lucru. Forțele ruse pot opera într-o zonă fără a o deține.

Aceste cifre nu dovedesc că Moscova înlocuiește consolidarea financiară cu progresele militare. Dar arată și că Rusia plănuiește o prezență instituțională susținută, în timp ce controlul teritorial rămâne contestat”, explică autorul analizei.

Rusia plănuiește o prezență instituțională susținută, în timp ce controlul teritorial rămâne contestat / Foto – Mediafax

Buget multianual pentru ocupație

Programul reprezintă aproximativ 0,6% din cheltuielile federale planificate ale Rusiei în 2027.

Importanța constă mai puțin în amploarea sa și mai mult în continuitatea sa.

Guvernul propune cheltuirea a 48,8 trilioane de ruble în 2027 , inclusiv 17,1 trilioane pentru apărare, cu 27% peste alocarea inițială de 13,5 trilioane.

Între timp, finanțarea federală pentru politica socială, educație și asistență medicală urmează să scadă cu 7, 6 și, respectiv, 6,8%, comparativ cu planul bugetar anterior. Aceste reduceri se referă la alocațiile federale, nu la cheltuielile totale din bugetele federale, regionale și municipale.

Prin urmare, programul pentru teritoriile ocupate nu este o dovadă că reconstrucția elimină în mod direct aceste servicii. Arată că Moscova păstrează un flux de finanțare dedicat, în timp ce cheltuielile militare cresc, iar alte alocații federale se contractă.

Cu toate acestea, programul general scade de la 293,82 miliarde de ruble în 2027 la 281,65 miliarde în 2029, în ciuda creșterii alocării pentru construcții.

Unele linii, inclusiv rețelele de distribuție a energiei electrice, primesc finanțare doar în 2027 și 2028. Prin urmare, scăderea reflectă modificări ale componenței cheltuielilor planificate, mai degrabă decât sfârșitul programului”, continuă Maksym Panchokha.

Moscova păstrează un flux de finanțare dedicat, în timp ce cheltuielile militare cresc / Foto – Mediafax

Mutări la nivel bancar în Ucraina ocupată

Pe 7 septembrie 2026, Sberbank a deschis cel de-al 32-lea birou cu servicii complete în zonele ocupate ale regiunilor Donețk, Zaporijia și Herson, în Mariupol.

Banca a raportat peste 340 de bancomate și 17.000 de terminale de plată în cele trei regiuni în anunțul său privind extinderea.

Acestea sunt cifre raportate de bancă, nu cifre verificate independent. Indică o prezență fizică raportată substanțială, într-adevăr. Dar nu stabilesc câți locuitori utilizează rețeaua sau dacă aceștia depind de băncile rusești pentru salarii, pensii și tranzacții comerciale.

Acest lucru ar necesita date despre deținerea de conturi, volumele tranzacțiilor și accesul la furnizori alternativi.

Subvențiile pentru locuințe oferă un stimulent financiar mai direct pentru colonizare. Programul rus dedicat creditelor ipotecare preferențiale pentru regiunile ocupate permite cetățenilor ruși eligibili să împrumute, la o dobândă de 2%, până la 6 milioane de ruble pentru achiziționarea de locuințe.

Viceprim-ministrul Marat Khusnullin a declarat în luna mai că rata de 2% va rămâne în timp ce operațiunea militară specială a Rusiei va continua și că guvernul dorește ca mai mulți oameni să locuiască în regiunile ocupate”, se mai arată în analiză.

Marat Khusnullin / Foto – Wikipedia

„Moscova finanțează instituțiile prin care intenționează să mențină controlul”

Moscova, punctează autorul analizei, combină finanțarea multianuală a infrastructurii cu extinderea sistemului bancar și stimulente pentru locuințe pentru a stabili o prezență instituțională pe termen lung în Ucraina ocupată.

Bugetul identifică canalele de finanțare preconizate.

  • Rețeaua raportată de Sberbank indică o prezență fizică.
  • Creditele ipotecare preferențiale oferă un stimulent financiar pentru stabilire.
  • Cu toate acestea, dovezile nu stabilesc că aceste instrumente au făcut controlul rusesc ireversibil sau au produs o dependență financiară pe scară largă.

Eșecurile militare, deteriorarea utilităților, cererea redusă, expunerea la sancțiuni și dependența de subvențiile federale ar putea submina integrarea dorită la Kremlin.

Moscova finanțează instituțiile prin care intenționează să mențină controlul”, concluzionează Maksym Panchokha. Dar, transmite acesta, Moscova nu are certitudinea că va avea succes.

Comentarii 1

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