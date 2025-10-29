Țeapa pe care a luat-o o femeie după ce a cumpărat o rochie de pe Vinted cu 400 de lei. Ce se afla în colet

Platformele dedicate vânzării sau schimbului de articole second-hand, în special îmbrăcăminte, au devenit tot mai populare. Riscurile din spatele lor sunt ascunse, iar dacă ești păcălit, poți să te trezești în situația în care nu mai poți să contactezi vânzătorul.

Cele mai frecvente escrocherii sunt cele în care hainele ieftine, comandate de obicei din China sau Asia, sunt revândute aici la suprapreț, cu mențiunea că sunt produse unicat din garderoba personală.

Ce a pățit o femeie care a cumpărat o rochie de pe Vinted

„Era unicat, așa scria în anunț. Când am deschis coletul, era o rochie din poliester, foarte subţire, fără etichetă, era şifonată, exact ca cele de pe Shein, nici măcar nu semăna 100% cu pozele, era o replică ieftină. Am căutat pe Shein, şi am găsit acelaşi model cu 49 lei”, a spus Andreea, potrivit Observator News.

Astfel de anunțuri sunt tot mai dese pe aceste platforme de haine second-hand. O salopetă, de exemplu, care este vândută pe Vinted cu 140 de lei, pe Shein, costă de trei ori mai puțin.

Fenomenul este alimentat și de micile afaceri nedeclarate, construite pe aceste platforme după aceeaşi reţetă. Escrocii cumpără articole vestimentare ieftine, din China, apoi le vând la noi la suprapreţ.

„Da, mi s-a trimis un produs care era decolorat, şi nu am putut să-l returnez pe Vinted, pentru că nu mi-a răspuns vânzătorul şi am lăsat-o aşa”, spune o altă păgubită.

Cu ce sfaturi vin specialiștii

Specialiștii îi sfătuiesc pe consumatori să facă o minimă verificare a produsului înainte.

„Vânzătorul este real, adică are istoric, are produse, mai multe puse în online spre vânzare, sunt poze făcute în mediul de acasă, se vede. Descrierile sunt reale, adică scrie ‘am purtat-o odată, este scurtată după dimensiunea mea’. Poza este naturală, facută într-un mediu real sau pe o persoană reală, nu pe modele sau făcută cu AI. În momentul în care ai dubii, cere mai multe poze. Un vânzător care este acolo doar care să vândă un fake oboseşte să-ţi ofere atâtea detalii”, susține Blandiana Horaţiu, consultant de stil.

„Din păcate sunt tot mai multe sesizări. Ceea ce este cel mai grav este faptul că în ultima perioadă, sunt tot mai multe produse. Sunt interzise pe teritoriul Uniunii Europene, dar se regăsesc în tot felul de platforme online de comercializare, cu impact major pentru sănătatea şi securitatea populaţiei de la piese auto, până la haine, până la cosmetice, jucării”, spune Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

