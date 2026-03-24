Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran

Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran

După atacurile multiple cu rachete balistice și drone din partea Iranului asupra bazelor militare americane și a obiectivelor civile (aeroporturi, hoteluri, porturi navale, aeroporturi), țările arabe din regiunea Golfului Persic cântăresc ideea de a recurge la forță militară.

În ultimele săptămâni, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au interceptat drone și rachete dinspre Iran. Deja și-au pierdut răbdarea după ce atacurile le-au perturbat nu doar producția de carburanți, ci și turismul.

Deja, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar fi dispuse să se alăture Israelului și Statelor Unite împotria Iranului. În premieră istorică, două monarhii islamice s-ar putea alătura unui stat iudaic și unei superputeri creștine într-un război cu o republică islamică.

De ce Iranul atacă țările musulmane din Golf, deși este o republică islamică?

Potrivit Bloomberg,  aproape toate statele arabe (exceptând Oman, care dorește să fie mediator în negocierile de pace),  se îndreaptă către această direcție.  Iranul a transmis că țările din Golf sunt ținte legitime pentru că adăpostesc baze militare cu trupe și aerodromuri cu avioane de luptă ale SUA care le folosesc spațiul aerian și teritoriile pentru a-l ataca.

Administrația prezidențială din SUA a anunțat că negocierile cu Teheran au reînceput. Regimul islamist iranian, furios, dar rănit, a anunțat că a acceptat propunerea președintelui Donald Trump de a nu fabrica niciodată arme atomice.

În ultimii cinci ani, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au încercat să stabilească legături mai puternice cu Republica Islamică Iraniană, un regim șiit teocratic în contrast cu monarhiile sunnite.

Țările din Golf și-au pierdut încrederea în Iran și trec la amenințări

Majed Al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, a declarat într-o conferință de presă de marți că statele din Golf trebuie să găsească modalități pentru a coexista cu Iranul, o țară populată 90 de milioane de oameni.

„Depinde de iranieni cum se vor putea reabilita după război pentru a-și recăpăta încrederea”, a spus Al-Ansari.

Dacă Trump va trimite trupe SUA să ocupe Insula Kharg, prin care 90% din țițeiul iranian este exportat, ar putea duce toată economia Iranului în colaps, pe lângă faptul că președintele american a amenințat că va distruge toate centralele electrice dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă.

Trupele SUA ar urma să fie trimise din Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc baza aeriană Al Dhafra, spune un oficial iranian.

Iranul amenință cu bombardamente severe dacă americanii le ocupă Insula Kharg

Oficialul iranian a avertizat că dacă Emiratele le permit americanilor să lanseze o invazie asupra teritoriului iranian, Teheranul va răspunde cu un nou „atac sever”.

„Dacă SUA ocupă insula, Iranul nu va ezita să o bombardeze, chiar dacă ar însemna pierderi economice uriașe pentru regim, și vor fi plasate mine în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Persic”, a spus oficialul.

Pe de altă parte, un oficial din Emiratul Dubai, Mohammed Baharoon, director al unei companii de cercetare, a declarat:

„Nu este războiul nostru, dar Iranul îl face să devină războiul nostru. Dacă Iranul rămâne pe această traiectorie de a bloca Strâmtoarea Ormuz și de a lovi statele din Golf, ne-ar putea forța să formăm o COALIȚIE pentru a confrunta STATUL TERORIST de la Teheran”, a avertizat acesta.

Autorul recomandă: Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri

ACUZAȚII Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
22:56
Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
BANI Bărbat dezamăgit de recompensă după ce a returnat proprietarului cecuri de zeci de mii euro, găsite pe o bancă: „Nu am făcut asta pentru bani, dar…”
21:33
Bărbat dezamăgit de recompensă după ce a returnat proprietarului cecuri de zeci de mii euro, găsite pe o bancă: „Nu am făcut asta pentru bani, dar…”
FLASH NEWS Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”
21:09
Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”
ULTIMA ORĂ Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare
20:43
Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare
ALEGERI 🚨 S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
20:34
🚨 S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
SCANDAL Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, a recunoscut public că ia legătura în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov
19:34
Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, a recunoscut public că ia legătura în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Ce AVERE au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
HOROSCOP Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
23:00
Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
ULTIMA ORĂ Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
22:50
Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
EVENIMENT Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
22:31
Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
TURISM Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
22:15
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 
ULTIMA ORĂ Recordul anului în artă. Un tablou de Grigorescu a fost vândut în urmă cu puțin timp cu peste 140.000 de euro
21:35
Recordul anului în artă. Un tablou de Grigorescu a fost vândut în urmă cu puțin timp cu peste 140.000 de euro

