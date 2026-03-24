Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran

După atacurile multiple cu rachete balistice și drone din partea Iranului asupra bazelor militare americane și a obiectivelor civile (aeroporturi, hoteluri, porturi navale, aeroporturi), țările arabe din regiunea Golfului Persic cântăresc ideea de a recurge la forță militară.

În ultimele săptămâni, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au interceptat drone și rachete dinspre Iran. Deja și-au pierdut răbdarea după ce atacurile le-au perturbat nu doar producția de carburanți, ci și turismul.

Deja, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar fi dispuse să se alăture Israelului și Statelor Unite împotria Iranului. În premieră istorică, două monarhii islamice s-ar putea alătura unui stat iudaic și unei superputeri creștine într-un război cu o republică islamică.

De ce Iranul atacă țările musulmane din Golf, deși este o republică islamică?

Potrivit Bloomberg, aproape toate statele arabe (exceptând Oman, care dorește să fie mediator în negocierile de pace), se îndreaptă către această direcție. Iranul a transmis că țările din Golf sunt ținte legitime pentru că adăpostesc baze militare cu trupe și aerodromuri cu avioane de luptă ale SUA care le folosesc spațiul aerian și teritoriile pentru a-l ataca.

Administrația prezidențială din SUA a anunțat că negocierile cu Teheran au reînceput. Regimul islamist iranian, furios, dar rănit, a anunțat că a acceptat propunerea președintelui Donald Trump de a nu fabrica niciodată arme atomice.

În ultimii cinci ani, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au încercat să stabilească legături mai puternice cu Republica Islamică Iraniană, un regim șiit teocratic în contrast cu monarhiile sunnite.

Țările din Golf și-au pierdut încrederea în Iran și trec la amenințări

Majed Al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, a declarat într-o conferință de presă de marți că statele din Golf trebuie să găsească modalități pentru a coexista cu Iranul, o țară populată 90 de milioane de oameni.

„Depinde de iranieni cum se vor putea reabilita după război pentru a-și recăpăta încrederea”, a spus Al-Ansari.

Dacă Trump va trimite trupe SUA să ocupe Insula Kharg, prin care 90% din țițeiul iranian este exportat, ar putea duce toată economia Iranului în colaps, pe lângă faptul că președintele american a amenințat că va distruge toate centralele electrice dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă.

Trupele SUA ar urma să fie trimise din Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc baza aeriană Al Dhafra, spune un oficial iranian.

Iranul amenință cu bombardamente severe dacă americanii le ocupă Insula Kharg

Oficialul iranian a avertizat că dacă Emiratele le permit americanilor să lanseze o invazie asupra teritoriului iranian, Teheranul va răspunde cu un nou „atac sever”.

„Dacă SUA ocupă insula, Iranul nu va ezita să o bombardeze, chiar dacă ar însemna pierderi economice uriașe pentru regim, și vor fi plasate mine în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Persic”, a spus oficialul.

Pe de altă parte, un oficial din Emiratul Dubai, Mohammed Baharoon, director al unei companii de cercetare, a declarat:

„Nu este războiul nostru, dar Iranul îl face să devină războiul nostru. Dacă Iranul rămâne pe această traiectorie de a bloca Strâmtoarea Ormuz și de a lovi statele din Golf, ne-ar putea forța să formăm o COALIȚIE pentru a confrunta STATUL TERORIST de la Teheran”, a avertizat acesta.

