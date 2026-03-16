Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii

De când Iranul atacă cu drone și rachete balistice statele arabe din regiunea Golfului Persic, transportul aerian global a suferit perturbări majore. Zborurile au fost deviate, mii de alte deplasări au fost anulate, prețurile au crescut, iar mii de turiști și-au anulat planurile de vacanță în Dubai. Orientul Mijlociu este un nod major al transportului aerian global, având o valoare anuală de 367 de miliarde de dolari.

Conflictul Iranului cu Israel, SUA și cu statele arabe din Golf a ajuns la a treia săptămână. Companiile aeriene Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways transportă peste 50% din pasagerii care călătoresc între Europa și Australia. Acestea asigură zboruri inclusiv din Noua Zeelandă și insulele din Pacific, potrivit Cirium.

Vacanță de coșmar pentru mii de turiști din Australia și Noua Zeelandă

O familie din Australia care își plănuia să facă un circuit la Londra, Paris, Berlin, Viena, Roma și Dubai a fost nevoită să-și modifice traseul din cauza războiului. Motivul? Numai pentru Emiratele Arabe Unite, zborul i-ar fi costat suplimentar pe membrii familiei 10.000 de dolari australieni. Reuters a relatat poveștile de groază a trei pasageri.

„Am cheltuit zeci de mii de dolari pentru această vacanţă. Ar trebui să primim înapoi cel puţin jumătate din bani de la Emirates”, a declarat Natasha Earle, contabilă din localitatea Dardanup din Australia de Vest, care urma să plece la sfârşitul lunii.

„A fost destul de stresant să zbor din Riad, mai ales că în acea dimineaţă au fost interceptate câteva rachete la sud de capitală”, a spus Jacob Brown, un neozeelandez din Doha, care a traversat deșertul până în Arabia Saudită pentru a ajunge la Riad și a lua un zbor spre Londra. Cursa sa planificată Qatar Airways către Noua Zeelandă a fost anulată. Călătoria care ar fi trebuit să dureze 24 de ore s-a prelungit pe mai multe zile.

„Am avut multe nopți nedormite, stresată că îmi voi pierde vacanța de vis și toți banii plătiți”, a spus Kelle Smith, o australiancă care și-a plănuit o vacanță în Europa, alături de soțul și cei doi copii. A pierdut 5.500 de dolari australieni, dar a obținut zboruri alternative prin Asia, cu Cathay Pacific și Qantas, pentru a ocoli zona de conflict a Orientului Mijlociu și acum așteaptă o rambursare de 4.000 de dolari australieni de la compania Emirates.

Rute alternative

Pentru a ocoli Orientul Mijlociu, turiștii asiatici care doresc să călătorească în Europa sunt nevoiți să zboare prin SUA sau alte orașe asiatice, a declarat compania Qantas.

„Marile companii aeriene din Orientul Mijlociu, precum Emirates şi Etihad, nu mai pot opera pe rutele pe care ar trebui să zboare, iar companiile europene şi asiatice trebuie să preia acest trafic”, a declarat specialistul în aviaţie Hans Joergen Elnaes.

Autorul recomandă: Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol