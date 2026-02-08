Primul centru pentru mari arși construit după Revoluție e gata. Rogobete: „Suntem în etapa de achiziție a echipamentelor”

România bifează, în sfârșit, un lucru despre care s-a vorbit ani întregi: primul centru pentru mari arși construit de la zero după 1989. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că lucrările s-au încheiat, iar unitatea intră în ultima etapă înainte de deschidere.

„Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată. Astăzi suntem în etapa de achiziție a echipamentelor, instalare, testare a fluxurilor medicale, iar în scurt timp centrul va fi dat în folosință”, scrie Rogobete.

Ministrul Sănătății admite ceva ce toată lumea știe: a durat prea mult.

„Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate. Acest centru trebuia să existe de mult timp”, spune Rogobete.

Proiectul a început în 2023, când centrul exista doar în documente. Rogobete spune că puțini credeau că se va construi. Acum clădirea stă în picioare și urmează să primească pacienți. „Clădirea este ridicată. Ultima etapă este în desfășurare. Iar în curând, acest centru va primi pacienți.”

Ce dotări are noul spital

În interior vor funcționa integrat:

UPU-SMURD cu 58 de posturi

6 paturi pentru mari arși

6 paturi pentru arși intermediari și post-critici

5 paturi pentru microchirurgie reconstructivă

ATI cu 27 de paturi

bloc operator cu 25 de săli

heliport pentru transfer rapid

Pe lângă clădire, proiectul reorganizează complet circuitele medicale, astfel încât pacienții și personalul să nu se mai intersecteze haotic.

Ministrul susține că investiția arată diferența dintre planuri și execuție.

„Ani la rând s-a vorbit despre el, s-au făcut promisiuni și prezentări, fără ca lucrurile să se miște cu adevărat. Noi am ales să nu ne oprim la vorbe – și l-am făcut”.

