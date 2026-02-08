Nu te miști, rămâi pe întuneric. Modul bizar în care angajații Primăriei Oradea trebuie să țină lumina aprinsă la birou

Angajații Primăriei Oradea se confruntă cu o situație paradoxală: sediul renovat cu 26,5 milioane de lei din fonduri europene îi obligă să se miște constant. Senzorii de economisire a energiei sting lumina atunci când funcționarii rămân prea mult timp la birou.

Angajații Primăriei Oradea au fost mutați recent la etajul II al clădirii în curs de modernizare, reiese într-un material documentat de „Bihorel”, reporterul special al eBihoreanului.

Nu te miști, rămâi pe întuneric

Sistemul de economisire a energiei montat în clădire a fost reglat astfel încât iluminatul se reduce treptat. După câteva minute în care senzorii din fiecare birou nu mai sesizează nicio mișcare, lumina se stinge complet.

Doi funcționari care lucrează la calculator sau discută fără să se ridice de pe scaune sunt percepuți de sistem ca și cum ar fi ieșit din birou. Lumina începe să se estompeze și în final se stinge.

Însuși șeful Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Marius Moș, a atras fondurile europene pentru investiția de 26,5 milioane de lei. El a fost nevoit să „fluture” din mâini săptămâna trecută.

Directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea, care asigură cofinanțarea lucrărilor, a avut aceeași experiență. A fost nevoit să se ridice de pe scaun și să facă pași prin birou când l-a vizitat Bihorel.

Cum ar veni, și-au cam făcut-o cu mâna lor. Fondurile europene pot face lumină în Primărie, dar trebuie să te miști rapid. Și pentru a le primi, și după ce au fost primite.

Soluția pentru a nu lucra în întuneric este simplă: gimnastică periodică la birou. Funcționarii trebuie să dea din mâini sau să facă câțiva pași prin cameră pentru ca senzorii să detecteze prezența lor.

