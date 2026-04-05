Un cetățean francez condamnat la moarte în China pentru trafic de droguri a fost executat, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Franța, care și-a exprimat „consternarea” față de acest deznodământ. Parisul a denunțat încălcări grave ale drepturilor omului în acest caz.

Bărbatul, identificat drept Chan Thao Phoumy, în vârstă de 62 de ani și născut în Laos, fusese condamnat încă din 2010. Execuția a avut loc în orașul Guangzhou, scrie France24.

Potrivit autorităților franceze, execuția a fost dusă la capăt „în ciuda eforturilor autorităților franceze, inclusiv a eforturilor de a obține o grațiere din motive umanitare pentru compatriotul nostru”.

Ministerul france de Externe a semnalat, de asemenea, probleme grave în desfășurarea procesului, precizând că avocații cetățeanului francez nu a avut acces la ultima ședință de judecată, fapt considerat o încălcare a drepturilor fundamentale ale condamnatului.

În urma acestui caz, Franța a reiterat opoziția fermă față de pedeapsa capitală, „oriunde și în orice circumstanțe”, solicitând din nou abolirea universală a acesteia.

Al doilea pilot din avionul de război F-15 doborât în Iran, salvat după o operațiune contracronometru a Trupelor Speciale ale SUA. Reacția lui Trump