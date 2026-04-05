Oman și Iran discută despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Se pregătește un protocol de tranzit prin apele Golfului

Oficiali din Oman și Iran au purtat în acest weekend discuții privind facilitarea tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat duminică Ministerul de Externe omanez. Potrivit comunicatului emis pe rețelele de socializare, miniștrii de externe și „specialiștii” celor două țări au vorbit sâmbătă și fiecare a prezentat o serie de propuneri, scrie The New York Times.

De la începutul lunii martie, Iranul a blocat cea mai mare parte a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la creșterea prețurilor globale la energie și îngrășăminte. Donald Trump a emis sâmbătă un nou ultimatum de 48 de ore și a amenințat că va ataca centralele electrice dacă nu se ajunge la un acord pentru redeschidere. Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de externe al Iranului pentru afaceri juridice și internaționale, a declarat joi că Iranul elaborează un protocol care ar permite Iranului și Omanului să supravegheze tranzitul.

„Sultanatul Oman și Republica Islamică Iran au avut o întâlnire sâmbătă, 4 aprilie 2026, la nivel de miniștri adjuncți din cadrul ministerelor de externe ale celor două țări, la care au participat specialiști din ambele părți. În cadrul întâlnirii s-au discutat posibile opțiuni pentru asigurarea fluxului fluent al tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul circumstanțelor predominante în regiune. În timpul întâlnirii, experți din ambele părți au prezentat o serie de viziuni și propuneri care vor fi studiate”, se arată în postarea Ministerului de Externe al Omanului de pe X.

Trump le-a dat iranienilor termen până luni să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Anunțul vine după ce Donald Trump a anunțat sâmbătă printr-o postare pe Truth Social că „va dezlănțui iadul” dacă în termen de 48 de ore Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă traficului maritim. În caz contrar, Statele Unite vor bombarda infrastructura energetică a Iranului, începând cu cea mai mare centrală electrică din țară. Ultimatumul președintelui american expiră luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului.

Duminică, Donald Trump a postat un nou mesaj, de data aceasta cu un ton vizibil iritat și o abordare vulgară.

„Marți va fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea Afurisită, nebuni ticăloșilor, sau veți trăi în Iad – DOAR UITAȚI-VĂ! Slavă lui Allah. Președintele DONALD J. TRUMP”.

