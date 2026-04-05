Prima pagină » Actualitate » Mircea Lucescu este în comă indusă. Mihai Stoichiță: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”

Mircea Lucescu este în comă indusă. Mihai Stoichiță: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”

Mircea Lucescu este în comă indusă. Mihai Stoichiță: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani) se agravează pe timp ce trece. Fostul selecționer a fost transferat de urgență la ATI duminică dimineața, iar familia și cei apropiați au venit să îi fie alături.

Mircea Lucescu, în comă indusă

Conform declarațiilor oferite de Mihai Stoichiță, Mircea Lucescu se află în comă indusă, iar starea de sănătate a acestuia nu este deloc una bună.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care… nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu!

Nu poate să vorbească. E… în stare indusă, probabil, ca să ajute…Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva.

Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate… Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic.

Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește așa ceva. Dar… mai ales când ai avut relații cu el și de prietenie… îți dai seama. Ne-am fost și adversari și prieteni în același timp, întotdeauna”, a spus Mihai Stoichiță, conform GSP.

”O să îl anunț eu pe Răzvan Lucescu”

În jurul orei 11:45, familia lui Lucescu, soția sa Neli și nepoata Marilu, fiica lui Răzvan Lucescu, au ajuns la spital pentru a-i fi alături antrenorului. Fiul acestuia, Răzvan, se află în Grecia, însă ar putea veni de urgență la București.

„Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. De ce să spun că am spus ceva? Doar l-am atins și atât. N-am vorbit cu Răzvan Lucescu. Când am aflat și eu de starea asta, de la familie, toți ceilalți care au fost aici, am venit imediat ce am știut.

Sigur că e conectat la aparate. Eu m-am uitat… Au o îngrijire extraordinară în spitalul ăsta, se vede că e… E cineva tot timpul care controlează ce apare acolo.

Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, i-am zis… bine, m-au cunoscut, m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament din acela antiseptic.Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar…

O să vorbesc cu Mugur (n.r. – șoferul lui Mircea Lucescu) și cu Matei (n.r. – nepotul) să văd când vin ei, pentru că n-ai voie să intri decât o singură persoană.

Și e normal, e normal, nu trebuie… (n.r. – vine și Răzvan Burleanu?) Îl anunț eu acum, o să-i dau telefon să-i spun, pentru că am fost tot timpul în legătură cu el și e normal, e îngrijorat și el și… ce să mai zici. Dar… speranța moare ultima. Asta e”, a mai spus Stoichiță, vizibil emoționat.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe