Mircea Lucescu este în comă indusă. Mihai Stoichiță: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani) se agravează pe timp ce trece. Fostul selecționer a fost transferat de urgență la ATI duminică dimineața, iar familia și cei apropiați au venit să îi fie alături.

Mircea Lucescu, în comă indusă

Conform declarațiilor oferite de Mihai Stoichiță, Mircea Lucescu se află în comă indusă, iar starea de sănătate a acestuia nu este deloc una bună.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care… nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu!

Nu poate să vorbească. E… în stare indusă, probabil, ca să ajute…Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva.

Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate… Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic.

Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește așa ceva. Dar… mai ales când ai avut relații cu el și de prietenie… îți dai seama. Ne-am fost și adversari și prieteni în același timp, întotdeauna”, a spus Mihai Stoichiță, conform GSP.

”O să îl anunț eu pe Răzvan Lucescu”

În jurul orei 11:45, familia lui Lucescu, soția sa Neli și nepoata Marilu, fiica lui Răzvan Lucescu, au ajuns la spital pentru a-i fi alături antrenorului. Fiul acestuia, Răzvan, se află în Grecia, însă ar putea veni de urgență la București.

„Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. De ce să spun că am spus ceva? Doar l-am atins și atât. N-am vorbit cu Răzvan Lucescu. Când am aflat și eu de starea asta, de la familie, toți ceilalți care au fost aici, am venit imediat ce am știut. Sigur că e conectat la aparate. Eu m-am uitat… Au o îngrijire extraordinară în spitalul ăsta, se vede că e… E cineva tot timpul care controlează ce apare acolo. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, i-am zis… bine, m-au cunoscut, m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament din acela antiseptic.Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar… O să vorbesc cu Mugur (n.r. – șoferul lui Mircea Lucescu) și cu Matei (n.r. – nepotul) să văd când vin ei, pentru că n-ai voie să intri decât o singură persoană. Și e normal, e normal, nu trebuie… (n.r. – vine și Răzvan Burleanu?) Îl anunț eu acum, o să-i dau telefon să-i spun, pentru că am fost tot timpul în legătură cu el și e normal, e îngrijorat și el și… ce să mai zici. Dar… speranța moare ultima. Asta e”, a mai spus Stoichiță, vizibil emoționat.

