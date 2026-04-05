Friptura de miel ți se „topește în gură", dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Friptura de miel va fi mai gustoasă și se va „topi în gură” dacă adăugați un ingredient simplu din bucătărie. Astfel, carnea va deveni fragedă și suculentă. Nimeni nu vrea să facă greșeli în bucătărie, mai ales pentru masa de Paște, dar este deosebit de dureros când o cină cu friptură de miel merge prost. În primul rând, carnea este mai scumpă și, în al doilea rând, doriți ca această capodopera să impresioneze cu adevărat de în noaptea de Înviere.

Potrivit express.co.uk, bucătarii de la restaurantul italian „Gousto” au împărtășit un truc simplu pentru a face acest fel de mâncare tradițional delicios și fraged, de fiecare dată.

Carne de miel / Sursa foto: Profimedia

Ingredientul este probabil deja în bucătăria dumneavoastră și, oricum, nu costă foarte mult. Sophie Nahmad, principala dezvoltatoare de rețete de la Gousto, a explicat că acoperirea mielului cu ceapă rasă ne poate ajuta să obținem o carne mai moale, mai suculentă și mai aromată.

„Friptura de miel este o piesă centrală mult iubită pentru mesele de primăvară și de Paște, dar un ingredient simplu îl poate face și mai bun. Ceapa rasă eliberează sucuri și enzime naturale care înmoaie ușor carnea, adăugând în același timp dulceață și profunzime. Este un truc simplu care ajută mielul să iasă fraged și aromat de fiecare dată”, a explicat ea.

Ceapa trebuie rasă pentru ca acest truc să funcționeze, deoarece această metodă eliberează compuși naturali care ajută la înmuierea suprafeței cărnii, infuzându-i în același timp o dulceață subtilă și o profunzime savuroasă.

„Bucătarii folosesc adesea ceapă rasă în marinarea cărnii de miel, deoarece ajută la frăgezirea cărnii și sporește aroma”, a adăugat Sophie.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, ea a recomandat marinarea cărnii peste noapte în ceapă rasă, ulei de măsline, usturoi și ierburi aromatice, înainte de a o prăji, pentru un miez fraged și rumen.

Reteță savuroasă de friptură de miel

De altfel, Sophie Nahmad a împărtășit și o rețetă care creează o „carne frumos fragedă, cu o crustă bogată și savuroasă”. În primul rând, este necesară o pulpă de miel de 1,2-1,5 kg.

Amestecă o ceapă medie rasă fin cu două linguri de ulei de măsline, trei căței de usturoi zdrobiți, o lingură de rozmarin proaspăt tocat și o lingură de frunze proaspete de cimbru până obții o pastă fină.

Apoi, usucă mielul prin tamponare și freacă amestecul de ceapă pe toată carnea, asigurându-te că este bine acoperit, înainte de a-l marina peste noapte. Condimentează cu sare și piper negru.

A doua zi, puneți mielul într-o tavă de copt și coaceți-l la 180°C cu ventilator sau la treapta 6 de gaz, timp de o oră și 15 minute până la o oră și 30 de minute, în funcție de gradul de coacere preferat. Scoateți-l din cuptor și lăsați-l să se răcească 15 minute, înainte de a-l tranșa.

