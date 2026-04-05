Mircea Lucescu, la ATI. „Nu poate să vorbească. E într-o stare indusă”

Mircea Lucescu e în stare de sănătate precară, duminică noaptea fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Universitar.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă” anunță cei de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

„Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat în SUUB” mai arată reprezentanții spitalului.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, fiind adus de urgență din cantonamentul echipei naţionale, unde a leșinat.

Medicii i-au montat un defibrilator și vineri, când urma să fie externat, a suferit un infarct. A fost operat și era stabil, dar acum starea sa s-a agravat.

„Vești nu pot să vă dau, am stat cu el 5 minute. El nu răspunde la nimic. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e într-o stare (n.r. de comă) indusă, să-l ajute. Nu știu cum să-i spun, nu mă pricep. M-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că probabil aș spune o prostie. Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește ceva, dar mai ales când ai avut relații cu el. Îți dai seama, noi am fost și adversari, și prieteni. Nu pot să fiu nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic, doar l-am atins”, a spus Mihai Stoichiță, director tehnic FRF, care a fost să-l viziteze la spital pe Mircea Lucescu.

