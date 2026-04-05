Alimentele care sunt mai bune DUPĂ ce expiră, susține dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Chiar dacă lumea mă ceartă, eu fac asta”

În cadrul unui podcast, medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție o afirmație pe care a spus-o în trecut și despre care s-a vorbit în spațiul public. Și anume, a vorbit despre anumite alimente pe care le consumă chiar dacă nu se mai află în termenul de valabilitate.

„Lactatele sunt foarte bune și ai mărturisit, la un moment dat, că mănânci lactate expirate. Cât le lăsăm expirate?”, a menționat Oana Andoni, în podcastul „Cafea cu visuri”.

Medicul nutriționist a relatat ce a constatat la produsele lactate expirate de o lună.

„A fost promovată mult fraza aceasta, afirmația mea cum îmi las eu brânza în frigider să mucegăiască. În continuare fac asta. Nu știu, e o chestiune și de gust. Sunt oameni cărora le place gustul mai fermentat. Sunt oameni care iubesc lactatele. Am persoane în jurul meu care nu mănâncă nici măcar telemea de oaie că are gustul mai puternic decât aia de vacă. Deci, din nou, e o chestiune de gust. Însă, cu siguranță, numărul de lactobacili, probioticele din lactate, ele chiar există în lapte, în mod natural. Pe măsură ce fermentează, ele se înmulțesc.

Din păcate nu sunt atât de multe sau atât de prezente precum ne-ar plăcea. Chiar dacă lumea mă ceartă, eu fac aceste experiențe în continuare. Și dacă a expirat de o lună de zile, s-a modificat gustul? N-am vorbit despre alimente expirate referindu-mă la carne sau la pește.

La capitolul lactate, mi-ar fi plăcut ca după o lună de zile de așteptat să se întâmple procesul de fermentație. Din păcate, nu am constatat lucrul ăsta și este confirmarea faptului că acel lapte a fost fiert în prealabil. (…) Din moment ce o brânză proaspătă de vaci are gustul neschimbat după o lună de zile, laptele acela a fost fiert bine înainte. Și, atunci, produsele noastre sunt mai stabile și mai sterilizate decât ne-ar plăcea. Nu mai avem de unde să luăm probioticele din alimentele fermentate, pentru că nu se mai comercializează ca atare, împiedicate fiind de aceste măsuri sanitare, igienice excesive. Nu știu dacă sunt excesive. La nivel de populație, de aliment care stă la raft, să nu te trezești cu toxiinfecție alimentară, industria alimentară preferă să fie asigurată”, a spus Mihaela Bilic.

