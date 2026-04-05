Șefa Comisiei Europene s-a filmat de Paște cu un pui de găină în mână. Ce mesaj a transmis Ursula von der Leyen europenilor

Ursula von der Leyen a transmis pe pagina ei de Instagram un mesaj cu ocazia zilei de Paște. Departe de ținuta formală de la Bruxelles, șefa Comisiei Europene a transmis europenilor un „Paște fericit și relaxant alături de familie și cei dragi”.

În clipul scurt pe care l-a postat pe Instagram, von der Leyen ține în mână un pui de găină, o ipostază menită să arate o latură personală a liderului european, departe de mediul formal de la Bruxelles.

„Paște fericit tuturor și acestui puișor care a eclozat exact la timp pentru a ni se alătura în vacanța familiei noastre. Vă doresc un moment minunat și relaxant alături de familie și cei dragi”.

