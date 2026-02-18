Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”

Ilie Bolojan va încearca să deblocheze una dintre sumele suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților. Este vorba despre aproximativ 230 de milioane de euro, bani reținuți de Comisia Europeană din cauza întârzierilor legislative.

Bolojan spune că prioritatea imediată a Guvernului este reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul pentru recuperarea fondurilor.

„Primul lucru pe care îl vom face va fi să continuăm dialogul cu Comisia Europeană pentru a putea recupera cele 230 mil. euro reținuți. Din cauza amânărilor făcute, suntem în situația în care am depășit acest termen și va trebui să vedem dacă este posibil să recuperăm această sumă de bani, care înseamnă investiții importante pentru România”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, evaluarea Comisiei ar urma să vină relativ rapid după finalizarea procedurii legislative.

„Acest lucru ar trebui să se întâmple în 2–3 săptămâni după ce apare legea în Monitorul Oficial”, a adăugat el.

CCR a decis: se taie pensiile magistraților

Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Împotriva proiectului au votat judecătorii Stan, Licu și Deliorga, potrivit unor surse juridice.

Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

După ce Curtea Constituțională declară constituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților, aceasta este trimisă Președintelui României pentru promulgare, care are la dispoziție cel mult 10 zile să semneze decretul, fără a o mai putea retrimite în Parlament sau contesta din nou la CCR.