The Times: Trump doar vorbește, nu va trimite trupe în Ucraina /Pare să îl susțină pe Zelenski, de fapt, le transmite EUROPENILOR că este războiul lor

Președintele SUA, Donald Trump, pare să își fi schimbat atitudinea și ar fi de partea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar, de fapt, le transmite țărilor europene că vor trebui să susțină singure eforturile războiului cu Rusia, comentează publicația britanică The Times.

”Oare Volodimir Zelenski are cărțile necesare? Rusia, a cărei armată a fost lăudată de Donald Trump în mai multe rânduri, pe care a numit-o «mașina de război ce i-a învins pe Hitler și Napoleon», a devenit acum tigru de hârtie? Puțini oameni ar susține vreodată că actualul președinte al SUA este model de consistență intelectuală, dar chiar și prin prisma standardelor sale de gândire evolutivă rapidă, schimbarea de atitudine față de războiul Rusia-Ucraina este șocantă. La șapte luni de când el și vicepreședintele SUA l-au umilit public pe președintele Ucrainei în Biroul Oval, afirmând că Zelenski nu avea cărțile necesare în conflictul cu Vladimir Putin, Trump a devenit acum principalul susținător al Ucrainei”, notează editorialistul Gerard Baker, într-un articol publicat în cotidianul The Times. ”După ce am ajuns să cunosc în totalitate situația economică și militară a Ucrainei și Rusiei, după ce am observat problemele economice ale Rusiei, cred că Ucraina, cu toată susținerea Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și a-și recâștiga forma inițială și, cine știe, poate merge chiar mai departe!”, a afirmat Trump.

Ulterior, întrebat cu ocazia întâlnirii cu Zelenski dacă țările NATO ar trebui să doboare avioanele militare ruse care pătrund ilegal în spațiul lor aerian, Trump a răspuns scurt: ”Da”.

Națiunile europene ar trebui să citească atent mesajul lui Trump

Situația a creat jubilare în rândul aliaților din NATO. Radek Sikorski, ministrul polonez de Externe, s-a bucurat de îndemnul lui Trump în sensul doborârii avioanelor ruse.

”Cu toate acestea, deși salută revenirea Americii de partea luminoasă a luptei cu Rusia, liderii europeni vor înțelege, dacă citesc atent printre rândurile mesajului lui Trump, că cele mai noi declarații nu înseamnă că Statele Unite asumă din nou angajamentul de a contribui la câștigarea războiului de către europeni. Schimbarea atitudinii lui Trump în ultimele opt luni este mai degrabă de la poziția de mediator la cea de asistent pasiv. Doar se bucură să mai producă bani prin vânzările de arme americane statelor membre NATO. Ideea centrală este aceasta: acum este războiul Europei”, concluzionează editorialistul Gerard Baker.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept

Uniunea Europeană și CHINA își intensifică parteneriatul strategic/ Ursula von der Leyen îi cere lui Xi Jinping să aducă Rusia la „masa negocierilor”