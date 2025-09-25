Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept

Nicolas Sarkozy consideră condamnarea sa la cinci ani de închisoare drept o situație de ”o gravitate extremă” pentru statul de drept, fostul președinte afirmând că va lupta ”până la ultima suflare” pentru a-și demonstra nevinovăția, în timp ce Marine Le Pen, unul dintre liderii opoziției, a criticat sistemul judiciar din Franța.

”Ceea ce s-a întâmplat astăzi în această sală a Tribunalului penal din Paris este de o gravitate extremă pentru statul de drept, pentru încrederea pe care o pot avea în justiție. Peste zece ani de anchete, milioane de euro cheltuiți, pentru a găsi o finanțare din Libia, pe care Tribunalul corecțional nu a putut-o găsi în campania mea. Voi lupta până la ultima suflare pentru a-mi demonstra nevinovăția”, a afirmat Nicolas Sarkozy la plecarea de la tribunal.

Condamnarea fostului președinte al Franței la închisoare a generat polemici politice. Marine Le Pen, liderul grupului parlamentar al partidului de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN), a denunțat sistemul ”executării provizorii a pedepsei”.

”Dincolo de persoana fostului președinte Nicolas Sarkozy, negarea dublului nivel al jurisdicției prin generalizarea executării provizorii reprezintă un mare pericol la adresa statului de drept, în centrul căruia se află prezumția de nevinovăție”, a afirmat Marine Le Pen, într-un mesaj postat pe platforma X. Au-delà de la personne de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l’exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger, au regard des grands principes de notre droit, au premier… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 25, 2025

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat, joi, la cinci ani de închisoare în procesul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale cu fonduri din partea regimului din Libia. Sarkozy a fost găsit vinovat de ”asociere la un grup infracțional”, dar a fost achitat în cazul acuzațiilor de corupție și de finanțare ilegală a campaniei electorale. Deși a fost găsit nevinovat personal privind finanțarea ilegală a campaniei, Sarkozy este considerat responsabil de ”asociere la grupul infracțional” care a facilitat obținerea de fonduri electorale din partea regimului Muammar Kadhafi pentru scrutinul prezidențial din 2007.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va fi convocat în cel mult o lună de către Parchetul General pentru a începe executarea pedepsei. Un eventual apel nu va suspenda această măsură.

