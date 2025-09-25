Uniunea Europeană și CHINA își intensifică parteneriatul strategic/ Ursula von der Leyen îi cere lui Xi Jinping să aducă Rusia la „masa negocierilor”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul chinez, Li Qiang, și-au reiterat angajamentul de a-și consolida cooperarea, cu ocazia întâlnirii lor la New York.

Ursula von der Leyen a declarat că a discutat despre problemele comerciale cu premierul chinez, cu ocazia participării la Adunarea Generală a ONU, salutând „dorința Chinei de a colabora cu noi într-un spirit de înțelegere reciprocă”.

„Preocupările Europei cu privire la controlul exporturilor, accesul pe piața și supracapacitatea sunt binecunoscute”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Tensiunile dintre China și UE s-au intensificat în ultimii doi ani, Comisia Europeană deschizând în 2023 o anchetă anti-subvenții privind vehiculele electrice fabricate de Beijing, declanșând anchete privind produsele lactate și alte alimente din UE.

China și UE încearcă să rezolve problemele comerciale

Li Qiang a declarat că speră că cele două părți își pot „menține aspirațiile de a stabili relații diplomatice”, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe, care menționa că „se așteaptă ca UE să își îndeplinească angajamentul de a menține piețele comerciale și de investiții deschise”.

„În calitate de doi poli opuși importanți, China și UE ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să își mențină independența strategică”, potrivit comunicatului.

De asemenea, Uniunea Europeană consideră că influența președintelui chinez, Xi Jinping, asupra omologului său rus, Vladimir Putin, poate avea un rol crucial în evoluția conflictului din Ucraina.

Usrula von der Leyen a cerut „Chinei să își folosească influența pentru a pune capăt crimelor și a încuraja Rusia să se așeze la masa negocierilor”, conform U. S. News.

„Acum este momentul pentru diplomație. Ar trimite un semnal puternic lumii”, a concluzionat președinta Comisiei Europene.

Foto: Profimedia

