TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA

Platforma de partajare video TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile parlamentare de sâmbătă și duminică din Cehia.

Cercetătorii au semnalat sute de conturi de pe TikTok, iar platforma a eliminat câteva zeci, notează Politico.

Online Risk Labs, o firmă de cercetare din Cehia, a anunțat că a găsit 286 de conturi pe TikTok cu „o audiență cumulată de cinci până la nouă milioane de vizualizări pe săptămână.”

Conturile respective promovau partide precum Libertate și Democrație Directă (SPD) de extrema-dreaptă sau Destul! (Stačilo!), de extrema-stângă.

Ambele partide ar putea, pentru prima dată de la căderea comunismului în 1989, să ajungă direct la guvernare – sau să ofere sprijin partidului populist de dreapta al lui Andrej Babis, ANO, care conduce în sondaje.

Un miliardar populist, Babis este cotat cu prima șansă de a conduce următorul guvern din Cehia, înlocuind actuala coaliție puternic pro-occidentală și pro-ucraineană, dar este probabil că ANO va trebui să formeze alianțe cu partide mai mici de la extremele vieții politicii din Cehia.

Campania electorală din Cehia, afectată de știri false și propagandă

Campania electorală din Cehia a fost afectată de știri false și propagandă, cu tactici variind de la site-uri de dezinformare care traduc conținut direct din surse rusești sancționate până la boți care se foloseau de identitatea candidaților pe rețelele de socializare.

„Conținutul include, de exemplu, glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare și narațiuni care legitimează agresiunea rusă în Ucraina, precum și demonstrații ale puterii Armatei ruse”, au declarat reprezentanții Online Risk Labs.

Până la 1 august, TikTok a eliminat în mod proactiv 98,5% din conținutul care încălca regulile sale privind integritatea alegerilor, dezinformarea și conținutul generat de AI, precum și 46 de conturi care se foloseau de identitatea unor oficiali, au spus reprezentanții platformei.

„Am implementat în mod proactiv măsuri suplimentare de siguranță și securitate înaintea alegerilor din Cehia, inclusiv un Centru Electoral în aplicație pentru a oferi acces la informații autorizate despre vot”, a spus TikTok.

Aproximativ 2,5 milioane de oameni folosesc TikTok în Cehia, o proporție mult mai mică decât în România, unde alegerile prezidențiale de anul trecut au fost anulate după ce candidatul Călin Georgescu a apărut de nicăieri pentru a câștiga votul, impulsionat de conținutul de pe TikTok, noteaz[ jurnaliștii Politico.

