Alegeri în CEHIA: Cotat cu prima șansă, controversatul Andrej Babis ar putea să formeze alianțe cu partidele radicale

Andrej Babis, un miliardar populist în vârstă de 71 de ani, este cotat cu prima șansă de a conduce următorul guvern din Cehia, înlocuind actuala coaliție puternic pro-occidentală și pro-ucraineană.

Cehii sunt chemați la urne vineri și sâmbătă, pentru o rundă de alegeri parlamentare, în contextul unei deteriorări a situației de securitate în Europa și cu temeri de interferență din partea Rusiei, notează BBC.

Babis a fost ministru de Finanțe al Cehiei din 2014 până în 2017 și apoi prim-ministru din 2017 până în 2021.

Campania sa se desfășoară sub sloganul „Cehia puternică” – inspirat de mișcarea MAGA a președintelui SUA Donald Trump, cu care Babis este prieten.

Șansele ca partidul lui Babis să câștige o majoritate sunt mici

Problema pentru Babis – și ar putea deveni în curând o problemă pentru NATO și UE – este că șansele ca partidul său ANO să câștige o majoritate sunt mici.

În schimb, probabil că ANO va trebui să formeze alianțe cu partide mai mici de la extremele vieții politicii din Cehia.

Sondajele de opinie și declarațiile publice sugerează că potențialii aliați ai lui Babis vor fi din rândurile partidului ultra-naționalist SPD, ai mișcării anti-Green-Deal Șoferii și ai coaliției Destul! (un amestec ad-hoc de foști comuniști și rămășițele cândva puternicului partid social-democrat).

Babis, despre scenariul unei ieșiri din UE

Miercuri seara, în cadrul singurei sale dezbateri față în față cu premierul Petr Fiala, Andrej Babis a exclus formarea unei coaliții cu comuniștii.

„Voi semna o bucată de hârtie în acest sens chiar aici, în studio”, a spus el.

Câțiva dintre potențialii săi aliați doresc referendumuri privind ieșirea Cehiei din UE și NATO. Reprezentanții ANO spun că acest lucru este exclus.

„Nu vom trage niciodată Republica Cehă spre est. Pot exclude absolut acest lucru”, a spus Babis în timpul unui miting electoral. „Nu noi am fost cei care am parlamentat cu Putin – noi am fost cei care i-am expulzat pe diplomații ruși!”

Babis se referea la măsurile luate în primul său mandat, în urma dezvăluirilor conform cărora serviciile de informații militare ale Rusiei GRU au aruncat în aer un deposit de muniție din Cehia în 2014.

Fostul prim-ministru a continuat:

„Și niciodată – repet, niciodată – nu vom lua în considerare ieșirea din Uniunea Europeană. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu Marea Britanie! Și Marea Britanie este o putere nucleară. Au gaz, petrol, o industrie a pescuitului. Sunt prieteni cu Trump”, a adăugat el.

Analiștii: Rusia duce o campanie masivă de dezinformare împotriva Cehiei

Mulți tineri progresiști cehi sunt îngrijorați că Cehia ar putea călca pe urmele Slovaciei lui Robert Fico sau Ungariei lui Viktor Orban – ambele state membre UE și NATO, dar din ce în ce mai iliberale și în favoarea unor legături mai strânse cu Moscova.

„Rusia poartă o campanie masivă de dezinformare împotriva Cehiei”, a declarat analistul de securitate Roman Maca.

El a adăugat că serviciile de informații ruse sunt considerate a fi, de asemenea, în spatele unor atacuri cibernetice și a unor incendieri premeditate.

El crede că prezența partidelor pro-ruse într-un guvern condus de ANO ar trebui să tragă un semnal de alarmă în toată Europa.

„Aceste partide sunt pro-ruse, așa că vor dori ceea ce este bun pentru Kremlin”, a declarat el. „Vor cere ANO să nu mai sprijine Ucraina, să pună capăt inițiativei cehe privind muniția, să se opună sancțiunilor împotriva Rusiei”.

ANO a declarat deja că va renunța la inițiativa privind muniția, prin care Cehia a furnizat 3,5 milioane de obuze de artilerie Ucrainei, în favoarea unei scheme mai transparente care să funcționeze în limitele NATO.

Potențialii parteneri de coaliție ai partidului vor să meargă chiar mai departe, cu reduceri radicale ale cheltuielilor de apărare și expulzarea refugiaților ucraineni.

Foto: Profimedia

